Реклама
Прямой эфир
Мир
The Guardian узнала о встрече сторонников Орбана в США по Украине
Мир
FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного
Мир
Экс-замглавы МО Украины сообщила о сложной ситуации для ВСУ на пяти направлениях
Мир
В США выразили надежду на возврат Украины «на первые полосы» из-за визита Зеленского
Авто
АвтоВАЗ начнет производство «Весты» с новым мотором в январе
Мир
В США зафиксировали вспышку детской пневмонии
Мир
На Украине заявили о путанице из-за оптимистичных заявлений про конфликт с РФ
Общество
Пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с писателем Дмитрием Быковым
Общество
В ДНР началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год
Происшествия
В Подмосковье 11 человек задержаны за взяточничество
Экономика
Эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ в декабре до 16% годовых
Мир
Bloomberg узнало подробности встречи Зеленского и Орбана
Армия
Корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт столицы Филиппин Манилы
Мир
El Pais сообщил об изнашивании западной поддержки Украине
Мир
Нарышкин рассказал о рассматриваемых Западом заменах Зеленскому
Сюжет:

Военный эксперт усомнился в изменении ситуации для Киева с «морской коалицией» Запада

Кнутов: намерение Запада по «морской коалиции» для Киева — моральная поддержка
0
Фото: Global Look Press/Impact Press Group
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Намерение Великобритании создать с Норвегией новую коалицию для поддержки Киева в военных возможностях на море прежде всего служит для моральной поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Как отметил 11 декабря в беседе с «Известиями» директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов, эта инициатива не изменит ситуацию для Киева.

Ранее в понедельник британское министерство обороны сообщило, что Лондон и Осло возглавят новую коалицию по поддержке военных возможностей Киева на море, которая также будет заниматься предоставлением Украине военных кораблей.

«На сегодняшний день во многом подобного рода заявления связаны с тем, что киевский режим испытывает тяжелейшие проблемы с оружием и боевой техникой, со снарядами, и для того, чтобы как-то морально поддержать Зеленского, подобного рода заявления и делают как в Лондоне, так и в Осло. Поэтому Зеленский пытается использовать эту поддержку европейских стран для того, чтобы показать, что у него всё благополучно и он поражения не терпит», — считает Кнутов.

По мнению военного эксперта, это намерение может лишь затянуть конфликт, поскольку передача кораблей не приведет к серьезному изменению ситуации при проведении спецоперации.

Кнутов также напомнил, что еще весной текущего года Британия и Нидерланды были намерены создать самолетную коалицию, однако этот проект всё еще не реализован, а Украина так и не получила обещанные истребители F-16.

Пушки вместо масла: Финляндия намерена снабжать снарядами Украину
Хельсинки продолжает поддержку киевского режима

За день до этого, 10 декабря, в минобороны Великобритании заявили, что страна поставит на Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Известно, что корабли будут закуплены Киевом с помощью британского экспортно-кредитного агентства.

Ранее, 7 декабря, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что власти страны продолжат оказывать наилучшую военную помощь Украине с точки зрения как количества, так и качества.

При этом еще в конце октября власти Норвегии отмечали возможное сокращение военной помощи Киеву из-за проблем с электроэнергией на крупнейшем военно-промышленном заводе страны Raufoss.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023