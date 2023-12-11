Военный эксперт усомнился в изменении ситуации для Киева с «морской коалицией» Запада

Намерение Великобритании создать с Норвегией новую коалицию для поддержки Киева в военных возможностях на море прежде всего служит для моральной поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Как отметил 11 декабря в беседе с «Известиями» директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов, эта инициатива не изменит ситуацию для Киева.

Ранее в понедельник британское министерство обороны сообщило, что Лондон и Осло возглавят новую коалицию по поддержке военных возможностей Киева на море, которая также будет заниматься предоставлением Украине военных кораблей.

«На сегодняшний день во многом подобного рода заявления связаны с тем, что киевский режим испытывает тяжелейшие проблемы с оружием и боевой техникой, со снарядами, и для того, чтобы как-то морально поддержать Зеленского, подобного рода заявления и делают как в Лондоне, так и в Осло. Поэтому Зеленский пытается использовать эту поддержку европейских стран для того, чтобы показать, что у него всё благополучно и он поражения не терпит», — считает Кнутов.

По мнению военного эксперта, это намерение может лишь затянуть конфликт, поскольку передача кораблей не приведет к серьезному изменению ситуации при проведении спецоперации.

Кнутов также напомнил, что еще весной текущего года Британия и Нидерланды были намерены создать самолетную коалицию, однако этот проект всё еще не реализован, а Украина так и не получила обещанные истребители F-16.

За день до этого, 10 декабря, в минобороны Великобритании заявили, что страна поставит на Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Известно, что корабли будут закуплены Киевом с помощью британского экспортно-кредитного агентства.

Ранее, 7 декабря, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что власти страны продолжат оказывать наилучшую военную помощь Украине с точки зрения как количества, так и качества.

При этом еще в конце октября власти Норвегии отмечали возможное сокращение военной помощи Киеву из-за проблем с электроэнергией на крупнейшем военно-промышленном заводе страны Raufoss.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.