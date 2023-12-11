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В США зафиксировали вспышку детской пневмонии

The Independent: в США зафиксирована вспышка детской пневмонии
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo
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В американском штате Огайо зафиксирована вспышка детской пневмонии, среда заболевших — дети в возрасте от 3 до 14 лет. Об этом 8 декабря сообщило издание The Independent со ссылкой на департамент здравоохранения округа Уоррен.

С августа в округе было зафиксировано 145 случаев пневмонии у детей, сообщило ранее ведомство. Однако его представитель Клинт Кениг выразил мнение, что вспышка не связана с микоплазменной пневмонией, наблюдаемой в настоящий момент в Китае.

«У нас нет никаких доказательств связи с какими-либо вспышками по всему штату или на международном уровне», — отметил врач.

По его оценке, всё указывает на то, что указанный рост заболеваемости детей в Огайо является обычным сезонным явлением. Зафиксированные в штате случаи заболевания, скорее всего, вызваны уже существовавшими в США штаммами, подчеркнул Кениг.

При этом большинство детей выздоравливает дома, а смертельных случаев не было, добавил представитель местного депздрава. Тем не менее детям старше шести месяцев рекомендовано обновить вакцинацию против COVID-19 и ежегодную прививку от гриппа.

Гриппной дождь: в РФ растет число пациентов с респираторными инфекциями
Пик заболеваемости ожидается в декабре-январе

Ранее, 7 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что первое заражение микоплазменной инфекцией в России было зафиксировано в сентябре. При этом, по ее данным, к середине ноября ситуация с этим заболеванием практически сошла на нет. На фоне борьбы с коронавирусной инфекцией были обретены новые инструменты эпидемиологического надзора за любыми инфекциями, подчеркнула Попова.

Днем ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России есть необходимые препараты для лечения микоплазменной инфекции. Он подчеркнул, что заболевание управляемо и в регионах реагируют соответственно эпидемиологической ситуации.

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский рассказал о симптоматике микоплазменной инфекции. Симптомами заболевания являются повышенная температура, заложенность носа и боль в горле. Однако определить микроплазменную инфекцию без лабораторных методов сложно, так как она может протекать у людей по-разному — в форме легкого заболевания верхних дыхательных путей или тяжелой пневмонии.

Роспотребнадзор заявил, что ведомство контролирует эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом пневмонии в Китае. В России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекции, однако в настоящее время в России не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в особенности появления более тяжелых форм инфекции, отметил 5 декабря директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

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