В Киеве зафиксировали падение обломков после работы системы ПВО

В Киеве зафиксировали падение обломков после работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 11 декабря сообщил глава городской военной областной администрации Сергей Попко.

Отмечается, что обломки ракет упали в Голосеевском и Дарницком районах Киева.

Мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что экстренные службы направлены также в Шевченковский район.

В Киеве взрывы прозвучали примерно в 05:13 мск. В 06:00 мск тревога в столице и области была отменена.

В тот же день сообщалось, что несколько взрывов раздалось в Киеве. Отмечается, что всего через несколько минут после первых взрывов в городе объявили воздушную тревогу. Вслед за этим сирены включили и по всей Киевской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.