Склад на площади 400 кв. м загорелся в Московской области
Склад загорелся в поселке Беседы в Ленинском городском округе Московской области. Об этом 10 декабря сообщил источник «Известий».
Как отметили в пресс-службе МЧС, возгорание происходит в нежилом здании, которое расположено в Промышленном проезде.
Сообщается, что площадь пожара составляет 400 кв. м. В тушении пожара участвуют 81 человек и 23 единицы техники, из них от МЧС 56 человек и 15 единиц техники.
Ранее, 9 декабря, источник «Известий» сообщил, что два человека погибли в результате пожара в квартире на востоке Москвы. Возгорание произошло в доме по улице 15-й Парковой. Пожар оперативно потушили.