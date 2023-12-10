Эксперт заявил о неубедительности обвинений Шольца в адрес РФ по поставкам газа

Обвинения канцлера ФРГ Олафа Шольца в адрес России о том, что она якобы прекратила поставки газа в Германию, являются неубедительными, так как Запад первым начал экономическую войну. Об этом 10 декабря в комментарии «Известиям» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Он напомнил, что Россию начали обвинять в том, что она сокращает поставки газа или прекращает их с политическими целями вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса. Хотя на самом деле, по словам Митраховича, Запад сам всё это время принимал ряд ограничительных мер в отношении закупок газа из РФ и стремился как можно быстрее снизить зависимость от российского топлива. А после вообще перешел к террористическим мерам, осуществив теракт на газопроводе «Северный поток», напомнил он.

«Россия же работает на свою репутацию в странах Глобального Юга и Востока и показывает, что в отличие от Запада на нас можно положиться в плане долгосрочных экономических обязательств. А то, что Шольц говорит, что Россия прекратила поставки, — ну он просто от отсутствия новых аргументов возвращается к риторике, которая была популярна летом 2022 года», — отметил Митрахович.

Таким образом, вопрос о прекращении поставок газа из России нужно адресовать к самим западным странам, которые сами привели к ограничению торговли.

«Сложно призывать к экономической изоляции РФ, что было официальным лозунгом западной политики с февраля 2022 года, и одновременно жаловаться на то, что Россия какие-то поставки прекращает. Какие тогда претензии могут быть к российской стороне? Они звучат крайне неубедительно», — подытожил эксперт.

Ранее в этот же день экономист Василий Колташов в комментарии «Известиям» заявил, что канцлер Шольц, возложивший ответственность на Россию за то, что она прекратила поставки газа в Евросоюз (ЕС), по сути, обвиняет РФ в том, что она не капитулировала перед Соединенными Штатами, что уже сделала сама Германия. Он добавил, что, отказавшись от российского газа, Германия совершила экономическое самоубийство.

Ранее, 9 декабря, Шольц на съезде Социал-демократической партии Германии заявил, что ответственность за прекращение поставок газа в страны Евросоюза несет Россия, из-за чего в ЕС растут цены на топливо.

В тот же день на слова канцлера ФРГ отреагировал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал заявления Шольца ложью, отметив, что тот «врет и не краснеет». На своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) политик написал, что в Германии ранее сами отказались от российского газа, «кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут».

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре 21 октября заявил, что нынешние поставки газа обходятся ФРГ гораздо дороже, чем во времена, когда Германия платила за российское топливо.

До этого, 11 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.