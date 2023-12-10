Блинкен выступил против прекращения огня в Газе

США выступают против прекращения огня в Газе, считая, что без победы над ХАМАС оно только «увековечит» проблему. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 10 декабря в интервью телеканалу ABC.

«Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС все еще жив, все еще дееспособен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему», — сказал Блинкен.

Он напомнил, что США выступают за кратковременные гуманитарные паузы в боевых действиях для обмена пленными и завоза помощи, а также заявил, что войну можно было бы остановить «уже завтра», если бы ХАМАС «сложил оружие и сдался».

Ранее в этот же день генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что авторитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций подорван неспособностью выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Генсек всемирной организации подчеркнул, что «количество жертв среди гражданского населения за два месяца военных действий абсолютно беспрецедентно».

9 декабря госдеп США одобрил продажу Израилю танковых снарядов на $106,5 млн. Израиль запросил у американской стороны почти 14 тыс. снарядов калибра 120-мм фугасного противотанкового многоцелевого снаряда с трассирующими танковыми патронами и получил на это одобрение от оборонного ведомства США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.