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Гутерриш заявил о подрыве авторитета СБ ООН неспособностью остановить огонь в Газе

Гутерреш заявил о подрыве авторитета СБ ООН из-за резолюции по сектору Газа
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Авторитет Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) подорван неспособностью выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. С таким заявлением выступил генсек ООН Антониу Гутерриш в воскресенье, 10 декабря, на церемонии открытия Дохийского форума в Катаре.

«Авторитет и доверие к ООН и Совету безопасности были подорваны из-за их неспособности выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Гуманитарное перемирие не удалось установить, но это не делает призывы к нему менее необходимыми», — сказал Гутерриш на церемонии, трансляция которой велась на сайте ООН.

Он добавил, что не собирается «сдаваться и продолжит призывать к прекращению огня» в палестинском анклаве. Генсек всемирной организации подчеркнул, что «количество жертв среди гражданского населения за два месяца военных действий абсолютно беспрецедентно».

Гутерриш отметил, что помимо военных действий мирным жителям Газы угрожает гуманитарная катастрофа и эпидемии болезней.

Управа силы: Израиль не планирует возобновлять переговоры с ХАМАС
И намерен добиваться возвращения заложников военным путем

Днем ранее сообщалось, что контактная группа Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) предоставила пяти постоянным членам СБ ООН новый план мирного урегулирования конфликта в секторе Газа. По данным турецкой газеты Star, пакет состоит из 11 пунктов и предусматривает полное прекращение военных действий, а также беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в анклав.

До этого, 8 декабря, США наложили в СБ ООН вето на проект резолюции ОАЭ с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. В тот же день заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не поддержал призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, поскольку они «посеют семена следующей войны».

Тогда же первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что США фактически запрещают СБ ООН вмешаться в палестино-израильский конфликт. Он также добавил, что страдания мирных жителей из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта должны быть остановлены в то время, как есть те, кто извлекает выгоду от этого.

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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