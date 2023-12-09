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Госдеп США одобрил продажу Израилю танковых снарядов на $106,5 млн

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Государственный департамент США дал одобрение на возможную продажу Израилю танковых снарядов и оборудования к ним на $106,5 млн. Об этом 9 декабря сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

Как указано в пресс-релизе, Израиль запросил у американской стороны почти 14 тыс. снарядов калибра 120-мм фугасного противотанкового многоцелевого снаряда с трассирующими (MPAT) танковыми патронами. И получил на это одобрение от оборонного ведомства США.

«Госсекретарь представил конгрессу подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, которая требует немедленной продажи правительству Израиля вышеупомянутых оборонных товаров и услуг в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов, тем самым отменив требования конгресса о рассмотрении в соответствии с разделом 36(b) закона о контроле за экспортом оружия с поправками», — отмечено на сайте.

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Ранее, 8 декабря, администрация США отказалась уточнить, согласна ли она с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в том, что гуманитарная ситуация в секторе Газа находится на грани коллапса. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил только, что в США разделяют международную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе и поэтому увеличат количество направляемой туда гуманитарной помощи.

7 декабря американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что оказываемая Вашингтоном помощь Тель-Авиву в палестино-израильском конфликте влечет за собой высокий риск терактов в США.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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