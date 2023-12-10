СМИ сообщили о начале расследования в Финляндии в отношении россиянина Тордена

В Финляндии началось предварительное расследование в отношении россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), ранее задержанного финской погранслужбой. Об этом сообщил портал Yle в субботу, 9 декабря.

«Центральная криминальная полиция начала доследственную проверку в отношении Воислава Тордена, которого подозревают в террористических преступлениях на Украине», — передает портал.

Заместитель финского генпрокурора Юкка Раппе в ближайшие дни решит, будет ли начато в отношении россиянина полноценное расследование. Сделать это хотят на основе материалов, предоставленных украинской стороной. Эти материалы якобы содержат аргументы в пользу экстрадиции Тордена на Украину.

8 декабря пограничная служба Финляндии задержала Тордена сразу после того, как он вышел из тюрьмы города Вантаа. Известно, что в тот же день Украина попросила передать Тордена ей, так как в этой стране его обвиняют в участии в боевых действиях против государства.

Между тем Верховный суд Финляндии постановил, что мужчину нельзя экстрадировать на Украину. Судья посчитал, что там Торден может оказаться в тюрьме, что будет нарушением гуманного обращения, которого требует Европейская конвенция по правам человека.

25 августа СМИ сообщали, что полиция в Финляндии задержала гражданина РФ, который является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Отмечалось, что финские правоохранители заподозрили 36-летнего мужчину в участии в деятельности террористической группировки.

На следующий день в посольстве России в Финляндии заявили, что Торден был задержан финской пограничной службой в связи с подозрениями в нарушении им норм миграционного законодательства Финляндии. Как рассказали в дипмиссии, задержание было произведено 20 июля при попытке россиянина вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа.

Группа «Русич» принимала участие в конфликте на Украине на стороне Донецкой и Луганской народный республик (ДНР, ЛНР) в 2014–2015 годах. Она также принимает участие в специальной военной операции (СВО) с 24 февраля 2022 года.