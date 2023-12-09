Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Сидорова завершила карьеру

Серебряный призер Олимпиады в прыжках с шестом Анжелика Сидорова 9 декабря объявила о завершении профессиональной карьеры. Свое решение спортсменка объяснила тем, что перестала получать удовольствие от своей деятельности.

«К сожалению, за последние несколько лет я совершенно перестала получать удовольствие от легкой атлетики. Так что, да, я официально завершаю свою спортивную карьеру», — написала Сидорова в своем Telegram-канале.

Спортсменке 32 года, она является четвертой женщиной в истории, которой удалось покорить пятиметровую планку в своем виде спорта. В 2020 году она стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио. В 2019 году завоевала золотую медаль чемпионата мира в Дохе.

Накануне, 8 декабря, сообщалось, что Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не стала снимать отстранение российских легкоатлетов от соревнований, таким образом, они не примут участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, несмотря на разрешение со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). О решении сообщил президент организации Себастьян Коу.

При этом МОК в тот же день допустил россиян и белорусов до участия в Играх в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако указав, что им будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах и активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в Олимпийских играх.

Ряд международных спортивных организаций ввел в отношении России рестрикции после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. В Москве и Минске отмечали, что такие меры являются политизацией спорта.