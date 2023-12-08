World Athletics не допустила спортсменов РФ к Олимпиаде-2024 в Париже

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не стала снимать отстранение российских легкоатлетов от соревнований, таким образом, они не примут участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, несмотря на разрешение со стороны Международного Олимпийского комитета (МОК). О принятом решении 8 декабря заявил президент организации Себастьян Коу.

«Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике. Позиция в нашем виде спорта не изменилась, она устойчивая, ее принял исполком, совет ее придерживается. Она практически единогласно поддержана «атлетической семьей», — сообщил Коу на пресс-конференции после заседания совета в Монако.

Он также отметил, что совет принял свое решение «не испытывая давления в связи с разрешением МОК» о допуске россиян и белорусов.

«Это подтверждает приоритет международных федераций в вопросах допуска. У нас фиксированная позиция, она не изменилась. Мы принимаем решения в интересах нашего спорта», — заявил президент организации.

Кроме того, World Athletics на заседании утвердила состав рабочей группы, которая, в частности, будет заниматься вопросами возвращения россиян на международные соревнования. Как отмечено на сайте организации, ее роль заключается в консультировании совета организации по вопросам, являются ли санкции в отношении легкой атлетики России достаточными, или же их следует изменить или расширить.

Эти критерии будут рассматриваться, «чтобы в какой-то момент в будущем разрешить участие российских и белорусских спортсменов», а также вспомогательного персонала, официальных лиц федераций-членов и других официальных лиц в участии и/или посещении соревнований Всемирной легкоатлетической серии или Олимпийских игр, добавили в ассоциации.

Ранее в этот день МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Им будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются вспомогательному персоналу.

Отбор на соревнования прошли 11 спортсменов, которые смогут выступать в нейтральном статусе. Среди них восемь являются обладателями российских паспортов, остальные — белорусских.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в Олимпийских играх.

До этого, 23 марта, совет World Athletics восстановил статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) после семилетнего отстранения. Решение было принято по рекомендации рабочей группы под руководством Руне Андерсена. Он отметил, что ВФЛА выполнила все условия допуска, однако российским легкоатлетам всё еще не разрешили участвовать в международных соревнованиях.

17 августа глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций World Athletics Себастьян Коу ведет русофобскую политику, находясь во главе организации.

Ряд международных спортивных организаций ввел в отношении России рестрикции после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. В Москве и Минске отмечали, что такие меры являются политизацией спорта