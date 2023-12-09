Международная ассоциация бокса (IBA) прекратила членство национальных ассоциаций Чехии, Нидерландов, Германии и Швеции. Данное решение было принято в субботу, 9 декабря, на конгрессе IBA в Дубае.

Отмечается, что решение прекратить членство названных ассоциаций связано с тем, что они нарушили ряд положений устава IBA, в том числе в части, касающейся двойного членства. Трансляция заседания конгресса велась на сайте организации.

С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Под его руководством организация отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении российских и белорусских спортсменов национальной идентификации в связи со спецоперацией РФ на Украине. В знак протеста федерации бокса ряда западных стран вышли из IBA с целью создания своей международной организации World Boxing.

22 июня текущего года МОК принял решение лишить признания Международную ассоциацию бокса. Реагируя на это, боксер Константин Цзю в беседе с «Известиями» назвал решение чисто политическим.

На сегодня бокс является единственным видом спорта, где российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.