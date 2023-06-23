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Костя Цзю назвал политическим решение о Международной ассоциации бокса

Костя Цзю назвал политическим решение МОК по IBA
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Боксер Константин Цзю в четверг, 22 июня, заявил «Известиям», что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении признания Международной ассоциации бокса (IBA) является чисто политическим.

Цзю считает, что претензии МОК связаны с личностью президента IBA Умара Кремлева.

«Чисто политическое решение. Это не вина боксеров, это против Умара работают. Я еще с ним не созванивался по этому вопросу, как могу помочь, поддержать его»,заявил Цзю.

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Ранее в этот же день Кремлев выступил с рядом требований и вопросов к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, а также к руководству и членам МОК.

Глава IBA потребовал объяснить отказ МОК расследовать коррупцию со стороны своего предшественника Чинг-Куо Ву, который являлся членом МОК и членом совета директоров МОК. В числе прочего президент IBA обратился к МОК с требованием объяснить, почему комитет избегает прямого контакта с ассоциацией и не принимает во внимание достигнутый ею прогресс.

22 июня МОК принял решение лишить признания Международную ассоциацию бокса. Голосование по данному вопросу проводилось на сессии МОК. В нем участвовали 70 человек. За лишение признания выступили 69 человек.

До этого, 7 июня, исполком МОК рекомендовал сессии организации отозвать признание IBA. По данным МОК, ассоциация не выполнила условия, установленные МОК в решении от 9 декабря 2021 года об отмене приостановки признания IBA, которое ассоциация не оспорила.

Международная боксерская ассоциация сочла данную рекомендацию политической и возмутительной. Как отметили в IBA, все усилия по развитию бокса, предпринятые демократически избранным руководством ассоциации, последние два года в значительной степени игнорировались МОК.

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