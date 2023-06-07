Исполком МОК рекомендовал лишить признания Международную боксерскую ассоциацию

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сессии организации отозвать признание Международной боксерской ассоциации (IBA). Об этом 7 июня сообщила пресс-служба МОК.

«Это решение основано на всеобъемлющем отчете МОК о ситуации с IBA от 2 июня 2023 года, который сегодня обсудил и утвердил исполком МОК. В отчете установлено, что IBA не выполнил условия, установленные МОК в решении от 9 декабря 2021 года об отмене приостановки признания IBA, которое не было оспорено IBA», — говорится в документе.

Отмечается, что исполком МОК также рекомендует в интересах спортсменов-боксеров и боксерского спорта сохранить бокс в программе Олимпийских игр в Париже, которые пройдут в 2024 году, в соответствии со своими более ранними решениями.

Внеочередная сессия МОК для отзыва признания IBA будет созвана 22 июня и пройдет в удаленном формате.

Ранее, 26 апреля, Федерация бокса США (USA Boxing) объявила о прекращении членства в Международной боксерской ассоциации. Данное решение связано с приостановкой признания IBA Международным олимпийским комитетом в 2019 году.

World Boxing была создана в качестве альтернативы IBA при поддержке нескольких национальных боксерских федераций. Организация выразила намерение стать частью олимпийского движения и добиться признания Международным олимпийским комитетом.

Ранее, 1 марта, IBA возбудила дисциплинарное дело против глав национальных федераций, которые бойкотируют чемпионаты мира по боксу из-за допуска к турнирам россиян и белорусов. Жалоба, поданная в независимый отдел по обеспечению честности в боксе (BIIU), основана на нарушении нескольких статей дисциплинарного и этического кодекса, в том числе ст. 24 Дисциплинарного и этического кодекса («Подстрекательство к бойкоту соревнований»).

После начала спецоперации России по защите гражданского населения Донбасса в феврале 2022 года МОК призвал спортивные федерации не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях. Впоследствии, 28 марта 2023 года, исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных атлетов.