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Международная боксерская ассоциация назвала рекомендацию МОК возмутительной

IBA заявила, что рекомендация МОК об отзыве признания носит политический характер
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Международная боксерская ассоциация (IBA) считает рекомендацию исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание IBA политической и возмутительной. Об этом 7 июня говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Как отметили в IBA, все усилия по развитию бокса, предпринятые демократически избранным руководством ассоциации, последние два года в значительной степени игнорировались МОК.

«IBA как родина бокса оставляет за собой право принять ответные меры, поскольку организация в ее нынешнем состоянии никогда не признает утверждение о том, что ассоциация не соответствует стандартам надлежащего управления или что IBA не заслуживает своего места в олимпийском движении», — говорится в заявлении.

Ассоциация также отвергла все обвинения МОК в том, что она поставила под угрозу репутацию олимпийского движения.

«Мы сделали Международную боксерскую ассоциацию новой, прозрачной, чистой, а наши успехи были публично признаны международными независимыми экспертами, и есть только одна организация, которая не заинтересована в признании нашего огромного прогресса», — отметил президент IBA Умар Кремлев.

Он добавил, что за четыре года IBA не получила шанса представить свои достижения на очной встрече с МОК, а вместо этого обменивалась письмами и обращениями.

IBA проинформирует своих членов о дальнейших шагах в установленном порядке.

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Ранее в среду исполком МОК рекомендовал сессии организации отозвать признание IBA. По данным МОК, ассоциация не выполнила условия, установленные МОК в решении от 9 декабря 2021 года об отмене приостановки признания IBA, которое ассоциация не оспорила.

Исполком МОК также рекомендует сохранить в интересах спорта бокс в программе Олимпийских игр в Париже, которые пройдут в 2024 году.

В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) объявила о прекращении членства в Международной боксерской ассоциации. Данное решение связано с приостановкой признания IBA Международным олимпийским комитетом в 2019 году.

World Boxing была создана в качестве альтернативы IBA при поддержке нескольких национальных боксерских федераций. Организация выразила намерение стать частью олимпийского движения и добиться признания Международным олимпийским комитетом.

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