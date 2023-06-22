Президент IBA Кремлев выступил с требованиями к МОК

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев выступил с рядом требований к Международному олимпийскому комитету (МОК). Об этом он заявил 22 июня.

«От имени IBA и всего нашего боксерского сообщества мы выступаем с рядом требований и вопросов к [президенту МОК Томасу] Баху, руководству и членам МОК, на которые всем пора получить публичный ответ. Мы даем вам на него десять суток с момента публикации данного материала», — заявил Кремлев.

Глава IBA потребовать объяснить отказ МОК расследовать коррупцию со стороны своего предшественника Чинг-Куо Ву, который являлся членом МОК и членом совета директоров МОК. Также Кремлев призвал завершить расследование, связанное с публичной информацией о продаже медалей на Олимпийских играх.

В числе прочего президент IBA обратился к МОК с требованием объяснить, почему комитет избегает прямого контакта с ассоциацией и не принимает во внимание достигнутый ею прогресс.

«Настаиваем на том, чтобы на Олимпийских играх 2024 года все деньги, заработанные с рекламы, трансляции и продажи билетов в рамках проведения боксерского турнира, пошли на улучшение благополучия боксеров за счет выплаты призовых спортсменам и тренерам. Считаем необходимым введение программы финансовой поддержки боксерам, у которых нет возможности приехать на Игры, чтобы и они с гордостью смогли представить свои страны в Париже», — также отметил Кремлев.

В IBA также потребовали от МОК следовать основополагающим принципам «спорт вне политики» и «невмешательства во внутренние дела международных федераций».

Ранее в этот день МОК принял решение лишить признания Международную ассоциацию бокса. Голосование по данному вопросу проводилось на сессии МОК. В нем участвовали 70 человек. За лишение признания выступили 69 человек.

До этого, 7 июня, исполком МОК рекомендовал сессии организации отозвать признание IBA. По данным МОК, ассоциация не выполнила условия, установленные МОК в решении от 9 декабря 2021 года об отмене приостановки признания IBA, которое ассоциация не оспорила.

Международная боксерская ассоциация сочла данную рекомендацию политической и возмутительной. Как отметили в IBA, все усилия по развитию бокса, предпринятые демократически избранным руководством ассоциации, последние два года в значительной степени игнорировались МОК.