Реклама
Прямой эфир
Мир
Транзиту газа через Украину предрекли остановку раньше окончания контракта
Мир
Призывавший ввести санкции против РФ сербский министр отправлен в отставку
Мир
Береговая охрана США нашла неопознанные обломки на месте поиска батискафа
Мир
Песков заявил о передаче Путину послания от эмира Катара
Мир
Маск выбрал место для поединка с Цукербергом
Мир
Оппозиция выдвинула правительству Сербии требования по Косово
Мир
Мезенцев отметил работу РФ и Белоруссии по установлению преступлений нацистов
Общество
Мишустин призвал снизить зависимость от импортных запчастей в авиаотрасли
Спорт
Президент IBA Кремлев выступил с требованиями к МОК
Мир
Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию на международной арене
Мир
Шольц заявил об осознании Украиной отсутствия шансов вступить в НАТО
Армия
Глава Татарстана заверил в выполнении гособоронзаказа предприятиями региона
Происшествия
В ДНР сообщили о еще двух обстрелах Горловки со стороны ВСУ

Президент IBA Кремлев выступил с требованиями к МОК

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев выступил с рядом требований к Международному олимпийскому комитету (МОК). Об этом он заявил 22 июня.

«От имени IBA и всего нашего боксерского сообщества мы выступаем с рядом требований и вопросов к [президенту МОК Томасу] Баху, руководству и членам МОК, на которые всем пора получить публичный ответ. Мы даем вам на него десять суток с момента публикации данного материала», — заявил Кремлев.

Глава IBA потребовать объяснить отказ МОК расследовать коррупцию со стороны своего предшественника Чинг-Куо Ву, который являлся членом МОК и членом совета директоров МОК. Также Кремлев призвал завершить расследование, связанное с публичной информацией о продаже медалей на Олимпийских играх.

В числе прочего президент IBA обратился к МОК с требованием объяснить, почему комитет избегает прямого контакта с ассоциацией и не принимает во внимание достигнутый ею прогресс.

«Настаиваем на том, чтобы на Олимпийских играх 2024 года все деньги, заработанные с рекламы, трансляции и продажи билетов в рамках проведения боксерского турнира, пошли на улучшение благополучия боксеров за счет выплаты призовых спортсменам и тренерам. Считаем необходимым введение программы финансовой поддержки боксерам, у которых нет возможности приехать на Игры, чтобы и они с гордостью смогли представить свои страны в Париже», — также отметил Кремлев.

В IBA также потребовали от МОК следовать основополагающим принципам «спорт вне политики» и «невмешательства во внутренние дела международных федераций».

Парижский настрой: как прошли ЧМ по боксу и дзюдо
Российские боксеры завоевали пять медалей в Ташкенте, а наши дзюдоисты выиграли золото и серебро в Дохе

Ранее в этот день МОК принял решение лишить признания Международную ассоциацию бокса. Голосование по данному вопросу проводилось на сессии МОК. В нем участвовали 70 человек. За лишение признания выступили 69 человек.

До этого, 7 июня, исполком МОК рекомендовал сессии организации отозвать признание IBA. По данным МОК, ассоциация не выполнила условия, установленные МОК в решении от 9 декабря 2021 года об отмене приостановки признания IBA, которое ассоциация не оспорила.

Международная боксерская ассоциация сочла данную рекомендацию политической и возмутительной. Как отметили в IBA, все усилия по развитию бокса, предпринятые демократически избранным руководством ассоциации, последние два года в значительной степени игнорировались МОК.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023