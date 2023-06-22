МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса

Международный олимпийский комитет (МОК) в четверг, 22 июня, принял решение лишить признания Международную ассоциацию бокса (IBA).

Голосование по данному вопросу проводилось на сессии МОК. В нем участвовали 70 человек. За лишение признания выступили 69 человек.

Кроме того, на сессии МОК генеральный директор комитета Кристоф де Кеппер заявил, что организация рекомендует принять решение о том, чтобы IBA не проводила олимпийский турнир по боксу на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Также МОК считает, что IBA не должна организовывать турнир по боксу на Олимпиаде в Париже, добавил он.

«IBA продемонстрировала полное неуважение к принципам международного спорта в преддверии Олимпиады-2024. Они показали непонимание того, что мы хотим от них увидеть. Чтобы защитить интересы спорта, мы решили дать IBA второй шанс. В 2019 году IBA не выполнила наши требования. Сквозь годы они практически ничего не сделали, чтобы изменить ситуацию», — пояснил де Кеппер.

Ранее, 7 июня, исполком МОК рекомендовал сессии организации отозвать признание IBA. По данным МОК, ассоциация не выполнила условия, установленные МОК в решении от 9 декабря 2021 года об отмене приостановки признания IBA, которое ассоциация не оспорила.

Международная боксерская ассоциация сочла данную рекомендацию политической и возмутительной. Как отметили в IBA, все усилия по развитию бокса, предпринятые демократически избранным руководством ассоциации, последние два года в значительной степени игнорировались МОК.

В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) объявила о прекращении членства в Международной боксерской ассоциации. Данное решение связано с приостановкой признания IBA Международным олимпийским комитетом в 2019 году.

World Boxing была создана в качестве альтернативы IBA при поддержке нескольких национальных боксерских федераций. Организация выразила намерение стать частью олимпийского движения и добиться признания Международным олимпийским комитетом.