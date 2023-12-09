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Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента Украины на уровне «CC»

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне «CC», сообщается 8 декабря августа на сайте агентства.

«Мы видим большую неопределенность с финансированием [Украины] после 2025 года, отчасти из-за предстоящих выборов в США, потенциальной усталости доноров [Киева]», — указывается в материале.

Помимо этого, Fitch Ratings отметило, что неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) отрицательно повлияло на кредитную привлекательность страны.

Ну, помоги: американская помощь Украине будет пересмотрена
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5 декабря политический обозреватель CNN Стивен Коллинсон отметил, что безуспешное контрнаступление ВСУ поставило под вопрос дальнейшее финансирование страны со стороны США, поскольку на оказание помощи Украине направляются миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

Ранее, 4 декабря, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американскому конгрессу стоит как можно скорее предоставить дополнительные средства администрации США, чтобы осуществление помощи Украине не прекратилось.

В августе прошлого года агентство сообщило о повышении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «RD» до «CC». Как отмечалось, повышение кредитного рейтинга страны было обусловлено тем, что держатели евробондов Украины согласились на реструктуризацию внешнего долга.

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