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В Белом доме назвали условие для прекращения военной помощи Украине

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Фото: Global Look Press/Senior Airman Stephani Barge
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США к концу 2023 года больше не сможет предоставлять военную технику Украине в случае отсутствия выделения денежных средств американским Конгрессом. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга с журналистами.

«У администрации [США] к концу [2023] года при отсутствии действий со стороны конгресса закончатся ресурсы на приобретение дополнительного оружия и военной техники для Украины», — отметил он.

Салливан также добавил, что Вашингтон будет вынужден прекратить поставки оружия Киеву после того, как Белый дом больше не будет располагать выделенными на помощь средствами.

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4 декабря представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что страна использует остатки ранее утвержденной американским конгрессом финансовой помощи Украине.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг указала в письме к конгрессу, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине. В публикации уточнялось, что американская администрация надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.

До этого, 1 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби призывал конгресс Соединенных Штатов одобрить ассигнования, так как иначе в 2024 году США будет трудно обеспечить необходимый объем помощи Украине. Тогда он отметил, что эта ситуация — основная причина беспокойства американского правительства.

17 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Его одобрили две палаты американского конгресса. Законопроект также не предусматривает помощи Израилю. Его составил спикер палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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