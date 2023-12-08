Пропалестинские активисты попытались сорвать показ Chanel в Манчестере

В Манчестере пропалестинские активисты предприняли попытку сорвать эксклюзивный показ французского бренда Chanel, размахивая флагами Палестины. Об этом 8 декабря сообщает британская газета Daily Mail.

Газета показала кадры протестующих, которые скандировали лозунг «от реки до моря Палестина будет свободной» и размахивали флагами с призывами добиться немедленного прекращения огня в секторе Газа. Так, многочисленную толпу демонстрантов было слышно на мероприятии.

Издание уточняет, что местные жители подверглись строгому контролю по время показа, проходившего на улице Томас-стрит. Их попросили приглушить свет и запретили смотреть показ со своих балконов. В ответ на такие жесткие меры жители Манчестера во время всего мероприятия пели в караоке в ближайших пабах.

После обострения палестино-израильского конфликта по миру прошла волна пропалестинских демонстраций. Так, в ноябре митинг в поддержку Палестины состоялся в Сан-Франциско (штат Калифорния). Корреспондент «Известий» Николай Мастеров тогда сообщил, что демонстранты хотят привлечь внимание участников проходившего в городе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) к гуманитарной катастрофе в секторе Газа.

До этого, 6 ноября, активисты Dissenters заблокировали завод Boeing в американском штате Миссури с требованием остановить боевые действия в секторе Газа. В акции приняли участие около 75 человек.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы хотят вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями и создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.