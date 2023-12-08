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Органичные возможности: термин «умственно отсталый» уберут из официального оборота

Обязанность школ предоставлять условия для обучения детей-инвалидов закрепят законодательно
Фото: Getty Images/MelkiNimages
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Из текста закона об образовании исчезнет термин «умственно отсталый» — его заменят на «нарушение интеллекта». Такой законопроект Минпросвещения кабмин внес на рассмотрение Госдумой. Он также предполагает, что теперь образовательные учреждения обяжут создавать условия для детей-инвалидов. Будет расширен список условий — помимо услуг ассистента, то есть технического помощника, школа должна будет предоставить ребенку помощь квалифицированного педработника и сурдопереводчика. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что создание равных возможностей — правильный шаг, но в одночасье изменения работать не начнут, для этого необходима дальнейшая работа, в том числе — по подготовке сотрудников школ.

Что поменяется в школах

Общеобразовательные учреждения обяжут создавать условия для обучения детей с инвалидностью. Это следует из законопроекта Минпросвещения, который одобрило правительство России. 8 декабря кабмин внес документ на рассмотрение Госдумой.

Сейчас закон об образовании предусматривает, что школы должны обеспечивать реализацию программ, создавать безопасные условия обучения и соблюдать права и свободы учеников, родителей и педработников. С 1 сентября 2024 года, если поправки будут приняты, этот перечень дополнится еще одной обязанностью — школы будут должны создавать специальные условия для получения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидами. Это будет делаться по рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии и в соответствии с программами реабилитации.

Законопроект призван создать детям с ограниченными возможностями условия для получения качественного образования, пояснил «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

— Предлагаемые новации определяют механизм создания для таких детей специальных условий получения образования, — сказал он.

Занятия в специальной общеобразовательной школе
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

В действующей редакции закона об образовании специальные условия — это использование специальных образовательных программ, методов, учебников, пособий, дидактических материалов, технических средств, а также предоставление услуг ассистента для помощи учащемуся.

Поправки расширяют этот перечень. Так, помимо ассистента, то есть «технического» помощника ребенка с ОВЗ в школе, ему должны предоставить тьютора, то есть педагогического работника с высшим образованием, который бы занимался образовательными программами для ученика. Также дети смогут получить помощь сурдопереводчиков (для глухих и слабослышащих) и тифлосурдопереводчика (для детей с одновременным нарушением зрения и слуха).

Родители детей с ОВЗ могут отдавать особых детей в обычные школы с 2016 года: стандарт был разработан в 2014-м и вступил в силу спустя два года.

— Но закон не был подкреплен специальными условиями получения образования для детей с ОВЗ и инвалидностью, — объяснила «Известиям» председатель совета Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов (МГАРДИ) Юлия Камал. — Прошло чуть меньше десяти лет, и эти условия только будут создаваться.

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Как дети с инвалидностью учатся сейчас

Сейчас законодательство работает недостаточно эффективно, сказал «Известиям» председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. В качестве примера он рассказал о девочке с синдромом Лея (заболевание, характеризующееся поражением центральной нервной системы). У ребенка были проблемы с полноценным участием в образовательном процессе: из-за недостатка персонала в школе ее родители должны были постоянно приходить в школу, чтобы производить различные медицинские манипуляции.

По словам Юлии Камал, по-прежнему не только в Москве, но и в других регионах с приемом детей с особенностями в школы бывают проблемы.

— В Москве эта ситуация намного лучше, потому что столица пошла своим путем, и часть бывших коррекционных учреждений она передала в департамент труда и социальной защиты населения города, — отметила она. — Этим учреждениям удалось сохранить полностью и развивать комплексный процесс и получения образования, и реабилитации, которая очень и очень важна для детей с инвалидностью.

Эксперт указала и на проблемы с кадрами.

школьница жанровое фотография
Фото: Getty Images/damircudic

— Особенно это касается регионов России, — сказала Юлия Камал. — И дело не только в нехватке тьюторов, но и ассистентов для тех, кому нужна бытовая помощь. Это те, кто сами не передвигаются или не могут поесть в столовой или посетить туалет. Все эти требования должны быть соблюдены: и наличие тьютора, и ассистента, если он нужен.

Она напомнила, что специальные условия получения образования — это не только наличие этих специалистов, но и доступная среда.

— Причем, она требуется разная для разных категорий. У нас есть и слабовидящие, и слепые дети, и слабослышащие, и глухие. Дети, передвигающиеся на колясках, с опорами. Есть дети с ментальными нарушениями, — перечислила эксперт.

Впрочем, законопроект Минпросвещения в перечень специальных условий добавляет и этот пункт — обеспечение доступа в здания и помещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, «и другие условия, без которых освоение образовательных программ обучающимися с ОВ3, инвалидами невозможно или затруднено».

Сегодня в российских учебных заведениях ощущается отсутствие методической литературы и, как следствие, недостаток квалификации педагогических работников, добавил Владимир Кузнецов.

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— В целом проблема инклюзивного образования в России сейчас стоит достаточно остро, что иллюстрируется примерами, а также наличием коллизий в действующем законодательстве, например, термин «умственно отсталый», который все еще фигурирует в законодательстве, — сказал он.

Поправки Минпросвещения как раз предлагают заменить термин «умственно отсталый», который авторы документа считают некорректным с точки зрения педагогики и психологии, на «нарушение интеллекта».

«Известия» направили запрос в Министерство просвещения РФ.

Как будут определять условия для детей-инвалидов

Документ также предполагает существенное увеличение числа психолого-медико-педагогических комиссий, которые определяют статус детей и условия для обучения, в которых те нуждаются. Сейчас их даже в крупных городах всего по несколько. Но если поправки будут приняты, такие комиссии появятся при центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, следует из документа.

Предлагаемые проектом механизмы позволят своевременно выявлять детей, имеющих особенности развития и отклонения в поведении, а также создавать им индивидуальные условия для получения качественного образования, — подчеркнул Владимир Груздев.

Девочка на занятиях в социально-реабилитационном центре
Фото: РИА Новости

Руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович поддержала законопроект Минпросвещения. По ее словам, любые усилия, направленные на улучшение условий и расширение возможностей инклюзивного образования, играют ключевую роль в построении справедливого и равноправного общества.

— Но важно осознавать, что существует разнообразие потребностей среди детей, и не все могут быть интегрированы в стандартную образовательную среду без должной подготовки и поддержки, — сказала она «Известиям». — Успешная инклюзия требует не только подготовки самого ребенка и его семьи, но и адаптации всего образовательного сообщества: учителей, учащихся и администрации.

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Ввод инклюзивной системы образования должен производиться мягко и постепенно, с учетом специфики учебного заведения и готовности коллектива к изменениям, считает она. Для этого необходимо увеличить в школах количество квалифицированных специалистов в области специального образования. Это не только педагоги и педагоги-психологи, но и медицинские сотрудники, которые обеспечат постоянное сопровождение учащихся с особыми потребностями.

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