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Постпред РФ в Вене заявил об оглашении инициативы России против исламофобии
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Постпред РФ в Вене заявил об оглашении инициативы России против исламофобии

Ульянов: инициативу РФ против исламофобии огласили на площадке ООН
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omar Al-Dirawi
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В комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию 8 декабря было оглашено совместное заявление 32 стран против исламофобии и религиозной нетерпимости, инициированное российской стороной. Об этом сообщил «Известиям» постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Мне приятно об этом сообщить, потому что инициатива такого заявления принадлежала России. Она получила достаточно широкую поддержку. Присоединились к этому заявлению в том числе и ряд неисламских стран. Помимо России это, например, Беларусь, Китай, Венесуэла. Зачитал заявление пакистанский посол, который активно участвовал в продвижении этого документа», — отметил Ульянов.

Постпред РФ в Вене указал, что в заявлении содержится «решительное осуждение мерзких действий в отношении Корана». По его словам, смысл документа направлен на то, чтобы подчеркнуть важность религиозной терпимости и необходимость противодействия попыткам разжигания вражды на почве религии.

«В заявлении подчеркивается, что ссылки на свободу слова, свободу выражения мнений не работают в тех случаях, когда речь идет об оскорблении религиозных чувств. Свобода слова не является оправданием для подобных действий. И, в частности, напоминается, что в Международном пакте о гражданских и политических правах четко прописано, что свобода слова (свобода выражения мнений) может быть ограничена, если это необходимо для защиты общественного порядка, здоровья и нравственности населения», — уточнил Ульянов.

Он подчеркнул, что авторы документа таким образом указали на неработоспособность ссылок западных стран на свободу слова. Кроме того, по словам Ульянова, в заявлении содержится призыв ко всем государствам проанализировать законодательства и практики и судебные системы на наличие в них пробелов, которые мешают своевременно воспрепятствовать акциям, затрагивающим религиозные чувства верующих.

Постпред РФ в Вене напомнил, что парламент Дании принял закон, запрещающий сожжение Корана и других священных писаний. Ульянов добавил, что такие заявления являются не просто «сотрясением воздуха», а полезным и эффективным инструментом, позволяющим двигаться в правильном направлении.

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Скандал с далеко идущими последствиями

Ранее в этот день датский парламент принял закон, запрещающий сожжение Корана и других священных для верующих писаний. Как уточнило издание Jyllands-posten, его одобрили после долгих дебатов. За законопроект было отдано 94 голоса и 77 против.

Посольство РФ в Копенгагене назвало востребованным решение Дании о запрете на сожжение Корана. В диппредставительстве при этом отметили, что законотворческая деятельность датского парламента — это внутреннее дело страны.

С начала 2023 года в Дании, Швеции и других странах Европы участились акции по сожжению Корана. Первую из них провел лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Он сжег священную книгу рядом с посольством Турции в Стокгольме. Впоследствии это вызвало сильный резонанс.

В ответ на критику шведский МИД объяснил случившееся демонстрацией свободы слова. Тогда МИД РФ решительно осудил подобные акции в европейских странах. Официальный представитель дипведомства России Мария Захарова указала, что глумление над чувствами верующих не является демонстрацией свободы слова и не относится к ней никаким образом.

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