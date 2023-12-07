Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине нашли способ частичного обхода блокады на границе
Общество
Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы
Мир
Наследный принц Омана призвал прекратить засилье Запада в мировом порядке
Общество
Генпрокурор РФ назвал действия Киева в Донбассе геноцидом
Экономика
Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик
Экономика
В ФАС применили меры реагирования к участникам рынка нефтепродуктов в Твери и Туве
Общество
Мурашко положительно оценил первую помощь пострадавшим от стрельбы в Брянске
Политика
Путин встретился с наследным принцем Омана на полях форума «Россия зовет!»
Общество
Спецборт МЧС прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе
Мир
Афины и Анкара подписали декларацию о дружбе и намерении сотрудничать
Экономика
Силуанов заявил о заинтересованности РФ в работе иностранных компаний в стране
Спорт
Главный тренер «Ростова» Карпин дисквалифицирован на два матча
Мир
Кабмин ФРГ не согласовал бюджет на 2024 год
Мир
Rmf сообщило об отставке шефа полиции Польши из-за скандала со взрывом в кабинете
Мир
В Германии рассказали о медленной интеграции украинских беженцев в стране

Парламент Дании принял запрещающий сжигать Коран закон

Jyllands-posten: парламент Дании принял закон, запрещающий сжигать Коран
0
Фото: ТАСС/EPA/SEDAT SUNA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парламент Дании принял закон, запрещающий сожжение Корана и других священных для верующих писаний. Об этом сообщило 7 декабря издание Jyllands-posten.

Как уточняется, закон принят после долгих дебатов. Оппозиционные депутаты в ходе обсуждения отмечали, что правительство «предает основы выражения мнения».

«Это — объявление правительства о банкротстве, рефлекторная реакция на ислам», — сказала лидер «Датских демократов» Ингер Стойберг.

Законопроект был принят 94 голосами «за» и 77 «против».

Закон о Коране запрещает «ненадлежащее обращение» со священными писаниями, имеющими важное значение для верующих. В результате уголовным преступлением в Дании стало сожжение или порча, например, Корана или Библии. Виновное лицо можно оштрафовать или лишить свободы на срок до двух лет.

Информация о том, что Дания намерена запретить публичное сожжение религиозных книг, появилась в августе. В минюсте Дании отметили, что подобные публичные акции привели к тому, что страна всё чаще воспринимается во многих частях мира как та, которая способствует насмешкам и очернению других государств и религий. Поэтому правительство выдвинуло законопроект, целью которого стала криминализация подобного поведения, пишет «Газета.Ru».

Игра с огнем: чем грозят Швеции антиисламские провокации
Скандал с далеко идущими последствиями

С начала 2023 года в Дании, Швеции и других странах Европы участились акции по сожжению Корана. Первую из них провел лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Он сжег священную книгу рядом с посольством Турции в Стокгольме. Впоследствии это вызвало сильный резонанс. В ответ на критику шведский МИД объяснил случившееся демонстрацией свободы слова.

Одна из подобных акций прошла 18 августа около посольства Ирана в Стокгольме. При этом одна из присутствующих попыталась потушить священную книгу при помощи огнетушителя.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023