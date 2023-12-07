Парламент Дании принял запрещающий сжигать Коран закон

Парламент Дании принял закон, запрещающий сожжение Корана и других священных для верующих писаний. Об этом сообщило 7 декабря издание Jyllands-posten.

Как уточняется, закон принят после долгих дебатов. Оппозиционные депутаты в ходе обсуждения отмечали, что правительство «предает основы выражения мнения».

«Это — объявление правительства о банкротстве, рефлекторная реакция на ислам», — сказала лидер «Датских демократов» Ингер Стойберг.

Законопроект был принят 94 голосами «за» и 77 «против».

Закон о Коране запрещает «ненадлежащее обращение» со священными писаниями, имеющими важное значение для верующих. В результате уголовным преступлением в Дании стало сожжение или порча, например, Корана или Библии. Виновное лицо можно оштрафовать или лишить свободы на срок до двух лет.

Информация о том, что Дания намерена запретить публичное сожжение религиозных книг, появилась в августе. В минюсте Дании отметили, что подобные публичные акции привели к тому, что страна всё чаще воспринимается во многих частях мира как та, которая способствует насмешкам и очернению других государств и религий. Поэтому правительство выдвинуло законопроект, целью которого стала криминализация подобного поведения, пишет «Газета.Ru».

С начала 2023 года в Дании, Швеции и других странах Европы участились акции по сожжению Корана. Первую из них провел лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Он сжег священную книгу рядом с посольством Турции в Стокгольме. Впоследствии это вызвало сильный резонанс. В ответ на критику шведский МИД объяснил случившееся демонстрацией свободы слова.

Одна из подобных акций прошла 18 августа около посольства Ирана в Стокгольме. При этом одна из присутствующих попыталась потушить священную книгу при помощи огнетушителя.