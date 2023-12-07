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Посольство РФ назвало востребованным решение Дании о запрете на сожжение Корана

Посольство РФ: запрет Дании на сожжение Корана востребован обществом
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Фото: ТАСС/EPA/SEDAT SUNA
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Запрет на сожжение Корана является внутренним делом Дании, однако любые меры по пресечению разжигания ненависти на основе религии нужны обществу. Об этом 7 декабря заявили в посольстве РФ в Копенгагене, отреагировав на решение властей.

«Законотворческая деятельность датского парламента — внутреннее дело Дании. Однако любые законные меры по пресечению выходок, направленных на разжигание ненависти на основе религии, востребованы», — цитирует комментарий «РИА Новости».

В диппредставительстве также указали, что в связи с серией кощунственных акций по сожжению Корана в столице Дании российское посольство ранее призывало власти города к недопущению публичного глумления над чувствами верующих. Также дипломаты требовали привлечь к ответственности виновных в подобных акциях.

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Ранее в этот день парламент Дании принял закон, запрещающий сожжение Корана и других священных для верующих писаний. Как уточнило издание Jyllands-posten, закон принят после долгих дебатов. За законопроект было отдано 94 голоса и 77 против. Закон о Коране запрещает «ненадлежащее обращение» со священными писаниями, имеющими важное значение для верующих.

Информация о том, что Дания намерена запретить публичное сожжение религиозных книг, появилась в августе. В минюсте Дании отметили, что подобные публичные акции привели к тому, что страна всё чаще воспринимается во многих частях мира как та, которая способствует насмешкам и очернению других государств и религий.

С начала 2023 года в Дании, Швеции и других странах Европы участились акции по сожжению Корана. Первую из них провел лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Он сжег священную книгу рядом с посольством Турции в Стокгольме. Впоследствии это вызвало сильный резонанс.

В ответ на критику шведский МИД объяснил случившееся демонстрацией свободы слова. Тогда как МИД РФ решительно осудил акцию с сожжением Корана в Дании. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глумление над чувствами верующих не является демонстрацией свободы слова и не относится к нему никаким образом.

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