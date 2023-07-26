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В МИД России осудили акцию с сожжением Корана в Дании

Захарова: РФ решительно осуждает акцию с сожжением Корана в Дании
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Фото: REUTERS/Khalid Al-Mousily
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Россия решительно осуждает акцию с сожжением Корана в Дании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 июля.

Очередная акция сожжения священной книги прошла в Копенгагене у здания посольства Ирака.

«Резко осуждаем это [сожжение Корана в Дании] и аналогичные экстремистские акты. Проявлять неуважение к любой религии неуместно», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга.

Дипломат отметила, что власти западных стран, «прикрываясь либеральными ценностями», пустили процесс проведения подобных демонстраций на самотек. По ее словам, они не препятствуют провокациям, напротив выдавая разрешение на их проведение.

«Считаем, что глумление над чувствами верующих не является демонстрацией свободы слова и не относится к нему никаким образом», — указала представитель МИДа.

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Скандал с далеко идущими последствиями

Ранее, 21 июля, Датская ультраправая группировка «Датские патриоты» провела в Копенгагене акцию по сожжению Корана у посольства Ирака.

Как 20 июля заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, проводимые в европейских странах акции с сожжением Корана безосновательны и представляют собой акты вандализма. Он указал, что выдаваемые властями стран Европы разрешения на подобные акции не имеют никаких оснований и не связаны с выражением свободы слова.

При этом в тот день жители Багдада захватили и подожгли здание шведского посольства. Никто из участников дипмиссии не пострадал.

С начала 2023 года в Швеции участились акции по сожжению Корана. Первую из них провел лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Он сжег священную книгу рядом с посольством Турции в Стокгольме. Впоследствии это вызвало сильный резонанс. В ответ на критику шведский МИД объяснил случившееся демонстрацией свободы слова.

Одно из последних подобных резонансных выступлений состоялось в первый день главного праздника мусульман Ид аль-Адха у мечети в Стокгольме 28 июня. Разрешение на проведение акции было получено от шведской полиции.

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