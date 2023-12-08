ХАМАС заявило о разрушении более сотни мечетей при атаках в секторе Газа

В результате атак Израиля по сектору Газа было разрушено более сотни мечетей и четыре христианские церкви. Об этом 8 декабря сообщило палестинское движение ХАМАС.

«Преступная оккупация к настоящему времени разрушила 104 мечети и три исторические церкви», — сказано в Telegram-канале ХАМАС.

Палестинское движение отметило, что израильская сторона нанесла удары по большинству исторических памятников в анклаве.

Ранее, 6 декабря, издание Financial Times сообщило, что разрушения в секторе Газа за семь недель бомбардировок Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) стали одними из самых тяжелых в истории. Согласно исследованию аналитиков, более 60% зданий на севере анклава были серьезно повреждены израильскими военными. В некоторых районах эта цифра достигает 70%. По данным аналитиков, по всей территории от 82,6 тыс. до 105,3 тыс. зданий превратились в руины.

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа. Он указал, что израильские сухопутные войска вместе с военно-воздушными силами выполнили ряд совместных поставленных задач.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.