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FT назвала обстрелы Израилем Газы одними из самых тяжелых в истории

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Фото: Global Look Press/Ahmed Ibrahim
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Разрушения в секторе Газа за семь недель бомбардировок Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) стали одними из самых тяжелых в истории. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает издание Financial Times.

«Газа войдет в историю как место, отмеченное одними из самых тяжелых конвенционных бомбардировок в истории», — рассказал историк и автор исследования о бомбардировках XX века Роберт Пейп.

Согласно исследованию аналитиков, которое приводит издание, более 60% зданий на севере сектора Газа были серьезно повреждены израильскими военными. В некоторых районах анклава эта цифра достигает 70% зданий. По имеющимся данным, по всей территории от 82,6 тыс. до 105,3 тыс. зданий остались в руинах. В то же время в сравнении с периодом 1943–1945 годы было уничтожено около 50% застроек в городах Германии, добавил Пейп.

По версии Financial Times, одной из причин масштабов разрушений стали американские боеприпасы, которые использует Израиль. Кроме того, он также использует авиабомбы времен войны в Корее и Вьетнаме весом в 900 кг. ЦАХАЛ начала использовать такие снаряды, стремясь уничтожить туннели ХАМАС, добавляет источник издания.

Другой причиной таких разрушений в анклаве стали интенсивность ударов и вольные правила выбора цели, которые приведи к гибели гражданского населения.

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6 декабря посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что достижение целей военной операции Израиля в секторе Газа может занять недели или даже месяцы. Кроме того, он не может полностью согласиться с тем, что на юге Газы не осталось безопасных мест после переноса туда боевых действий.

Накануне, 5 декабря, телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что боевые действия ЦАХАЛ в секторе Газа продлятся до января 2024 года. Как отметил телеканал, Вашингтон обратил внимание Тель-Авива на то, что имеющееся у него время «для продолжения операции в ее нынешнем виде и сохранения значимой международной поддержки быстро сокращается».

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Хагари также указал, что израильские сухопутные войска вместе с военно-воздушными силами выполнили ряд совместных задач, в результате чего были уничтожены террористы и инфраструктура террора.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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