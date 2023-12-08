В Совбезе РФ предупредили о рассеивании мин ВСУ после шторма в Черном море

Сильный шторм, начавший бушевать в Черном море в конце ноября, мог рассеять установленные Вооруженными силами Украины (ВСУ) минные поля. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

«Этот сильнейший за последние десятилетия шторм [в Черном море] разорвал сетки бонов и, вероятнее всего, рассеял минные поля, установленные украинскими военными», — сообщил он в интервью «Комсомольской правде».

Как указал Попов, дрейфующие украинские мины представляют серьезную опасность гражданским судам.

Помимо этого, он отметил, что страны Запада «на полном серьезе рассуждают о причастности России к использованию некоего климатического оружия», которое вызвало такую сильную бурю в Черном море.

С 26 ноября территории ряда субъектов Южного федерального округа подверглись влиянию опасных метеорологических явлений в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым, где известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

Краснодарский край также пострадал от стихии, в регионе погибли два человека. Шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе у побережья Черного моря в Лазаревском районе. В районе Лоо в Сочи рухнул трехэтажный дом, жильцы успели эвакуироваться, никто не пострадал.

27 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил «Известиям», что шторм в Крыму является самым мощным за всю историю наблюдений, его можно сравнить с бурей времен Крымской войны. По словам синоптика, самым сложным днем по погодным условиям стал понедельник, 27 ноября.