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Замглавы МИД РФ обсудил с дипломатами ОАЭ урегулирование конфликта в Газе

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Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в Абу-Даби с дипломатическим советником президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анваром Гаргашем перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что во время беседы были рассмотрены задачи дальнейшего развития российско-эмиратских дружественных отношений в контексте тех договоренностей, которые были достигнуты во время визита в страну российского президента Владимира Путина.

«При обмене мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в горячих точках Ближнего Востока особое внимание было уделено беспрецедентной эскалации палестино-израильского конфликта, включая катастрофическую ситуацию в секторе Газа», — указали в МИД РФ.

Была подтверждена важность объединения усилий для реализации международно-правовых решений по созданию суверенного палестинского государства с границами 1967 года и столицей в Восточном Иерусалиме, добавило министерство.

«Была также констатирована нацеленность внешнеполитических ведомств России и ОАЭ на дальнейшую плотную координацию подходов в интересах политического урегулирования кризисов в Йемене, Сирии и Ливане», — подытожили в пресс-службе.

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Российский лидер прилетел в столицу ОАЭ с рабочим визитом 6 декабря. Его встретил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. После этого состоялись его переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который в ходе встречи в Абу-Даби заявил, что показатель торгового ненефтяного оборота между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией за прошлый год вырос на 109%.

Лидер ОАЭ указал, что страна рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в энергетике, инфраструктурных проектах и передовых технологиях. Он также высоко оценил личную роль Путина в развитии отношений между странами.

Сам президент России отметил, что ОАЭ стали главным торговым партнером РФ в арабском мире, а отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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