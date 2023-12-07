Эксперт рассказал о результатах введенных валютных ограничений в России

Введенные в России валютные ограничения повлияли на укрепление рубля, рассказал «Известиям» 7 декабря специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Основной целью указа [президента РФ Владимира Путина об обязательной продаже экспортерами части валютной выручки] было снижение и дальнейшая стабилизация биржевого курса рубля по отношению к валютам недружественных стран — доллару США и евро, так как в моменте биржевой курс рубля по отношению к доллару превышал психологическую отметку — 100 рублей за доллар. После подписания указа президентом рубль начал укрепляться по отношению к вышеназванным валютам», — рассказал эксперт.

Он отметил, что выполнение указа главы государства стали отслеживать специалисты Росфинмониторинга «на местах», образовав таким образом своего рода «посты валютного контроля».

«Все эти меры дали необходимый результат, и курс рубля по отношению к доллару США в конце ноября укреплялся до отметки 88 рублей за доллар. Однако декабрь — это месяц года, когда рубль традиционно «слабеет» по отношению к доллару США (расчеты с поставщиками, рабочими, закупка валюты для поездок на Рождество за границу и т.д.), и сейчас котировки вошли в прогнозируемый ранее коридор с границами 90–93 рубля за доллар», — заключил Вавилов.

Ранее в этот день министр финансов Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что валютные ограничения в России являются временным решением, которые «будут постепенно уходить». Он подчеркнул, что принятые меры показали результат.

До этого, 4 ноября, Силуанов также сообщил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали. Министр добавил, что курс национальной валюты стабилизировался.

11 октября российский лидер подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами.