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Начштаба СОБР «Рысь» Алтапова отправили под арест по делу об ОПГ

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Фото: РЕН ТВ
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Начальник штаба специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» Алексей Алпатов заключен под стражу на два месяца. Об этом 7 декабря сообщил корреспондент «Известий».

Решение принял Басманный суд Москвы. Алпатов подозревается в участии в организованной преступной группировке (ОПГ), совершившей более 30 тяжких преступлений за последние более чем 20 лет.

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6 декабря официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании предполагаемого лидера ОПГ, совершавшей преступления в нескольких регионах РФ с 1998 года. Всего в состав банды входило около 20 человек. Среди преступлений, совершенных группировкой, называются убийство советника министра путей сообщения РФ в 2002 году, похищение и убийство владельца коммерческой компании в том же году, покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы РФ в 2003 году и другие убийства.

Алпатов был задержан 6 декабря одновременно с оперуполномоченным Главного управления полицейского спецназа Сергеем Волостных. На них указал бывший правоохранитель Алексей Чеботарев, которого подозревают в похищении и убийстве владельца Красногвардейского рынка и его сожительницы в 2004 году. За их освобождение бандиты требовали полмиллиона долларов. Спустя пять лет тела мужчины и женщины нашли в водоеме в Пушкино с привязанными к ногам гирями.

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