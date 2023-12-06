Сотрудники Росгвардии задержаны по делу банды, причастной к тяжким преступлениям

По делу об организованной преступной группировке (ОПГ), совершавшей преступления более 20 лет, задержаны действующие сотрудники Росгвардии. Об этом 6 декабря рассказал источник «Известий».

По словам собеседника издания, в апреле этого года был задержан бывший правоохранитель Алексей Чеботарев по подозрению в похищении и убийстве владельца Красногвардейского рынка и его сожительницы в 2004 году. За их освобождение бандиты требовали полмиллиона долларов. Спустя пять лет тела мужчины и женщины нашли в водоеме в Пушкино с привязанными к ногам гирями.

Как рассказал источник «Известий», Чеботарев «сдал» и других участников банды. Среди них — начальник штаба специального отряда быстрого реагирования «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных.

По информации источника, банда специализировалась в том числе на нападениях на перевозчиков денег.

Ранее в этот день официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании предполагаемого лидера ОПГ, совершавшей преступления в нескольких регионах РФ с 1998 года. Всего в состав банды входило около 20 человек. Среди преступлений, совершенных группировкой, называются убийство советника министра путей сообщения РФ в 2002 году, похищение и убийство владельца коммерческой компании в том же году, покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы РФ в 2003 году и другие убийства.