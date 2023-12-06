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МВД задержало лидера причастной к убийству советника министра ОПГ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сотрудники МВД России совместно с ФСБ и СК РФ задержали предполагаемого лидера и участников организованной преступной группировки (ОПГ), которые подозреваются в совершении тяжких преступлений на протяжении более 20 лет, в том числе в убийстве советника министра путей сообщения. Об этом 6 декабря сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники ведомства провели масштабные мероприятия по пресечению деятельности банды, совершающей преступления в Москве, Московской и Калужской областях, Краснодарском крае и других субъектах РФ с 1998 года, указала Волк.

«В состав банды вошли около 20 человек. Среди них — действующие сотрудники органов внутренних дел (в том числе подразделений специального назначения и Госавтоинспекции), военнослужащие внутренних войск и Вооруженных сил РФ, а также гражданские лица», — приводит слова представителя МВД пресс-служба ведомства.

Среди преступлений, совершенных группировкой, называются убийство советника министра путей сообщения РФ в 2002 году, похищение и убийство владельца коммерческой компании в том же году, покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы РФ в 2003 году и другие убийства.

Волк уточнила, что задержанный лидер долгое время проживал на территории Украины, но часто приезжал в РФ для координации деятельности банды. Он и шесть участников группировки были задержаны в марте 2023 года. Они обвиняются в совершении убийств, в разбое, умышленном уничтожении имущества, а также незаконном приобретении, хранении, передаче, ношении и сбыте огнестрельного оружия. Кроме того, в ноябре было возбуждено дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ («Бандитизм»).

В настоящее время задержанные находятся в СИЗО в Москве.

Еще восемь фигурантов задержаны по местам своего проживания 6 декабря. С ними проводятся следственные действия, заключила представитель МВД.

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Ранее, 26 ноября, в Ростове-на-Дону был задержан 61-летний главарь казанской ОПГ «Кинопленка», участники которой совершили серию тяжких и особо тяжких преступлений в Казани, Буинске и Зеленодольском районе. Обвиняемый имеет отношение к убийству трех человек и покушении на двоих человек, рассказали в СК.

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