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Глава Минэка назвал снижающие производительность труда профессии

Решетников: тысячи охранников и бухгалтеров снижают производительность труда
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В экономике РФ сохраняется ряд сфер с непроизводительной занятостью, поэтому ей необходимы системные изменения. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил глава МЭР Максим Решетников в ходе форума «День производительности труда и наставничества».

«Нам <…> надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Все то, что с точки зрения экономики создает непроизводительную занятость, — излишние требования иногда по безопасности, когда у нас требуется присутствие человека на конкретном месте, хотя можно давно все заменить камерами, вывести все в один центр наблюдений и через это контролировать», — цитирует Решетникова РБК.

Другой сферой, где, по мнению главы Минэкономразвития, существует потенциал увеличения производительности, является бухгалтерия. Так, слишком частая смена положений бухучета требует постоянной перенастройки соответствующих систем, что в свою очередь обеспечивает трудоустройством тысячи бухгалтеров, заявил Решетников.

«Насколько это производительно?» — задался вопросом министр.

При этом он отметил, что правительство РФ много занимается отменой и пересмотром устаревших норм. Однако в текущий момент необходимо сфокусироваться именно на производительности труда, добавил Решетников.

Также в рамках форума глава МЭР отметил, что в России можно сократить дефицит кадров на 10%. Так, за шесть лет нацпроект «Производительность труда» снизил потребность экономики в кадрах на 100 тыс. человек, и если его продлят, то эффект перекроет более 10% кадрового дефицита в стране к 2030 году, отметил министр.

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Ранее, 9 ноября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что трансформация российской экономики продолжится в ближайшие два года, а на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5% она выйдет к 2026 году. Однако для экономического развития необходимо повышать производительность труда, отметила глава ЦБ.

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