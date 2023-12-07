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Решетников назвал возможным сокращение дефицита кадров в России на 10%

Решетников: дефицит кадров в России можно сократить на 10%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Дефицит кадров в России можно сократить на 10%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на «Дне производительности труда и наставничества» 7 декабря.

«За шесть лет нацпроект «Производительность труда» уже снизил потребность экономики в кадрах на 100 тыс. человек. По нашим расчетам, если его продлят, то эффект перекроет более 10% кадрового дефицита в стране к 2030 году», — уточнил он.

По словам министра, в рамках этой программы более 4 тыс. предприятий увеличили прибыль на 318 млрд рублей. Такой показатель почти в 10 раз выше, чем бюджет национального проекта. Всего в нем участвуют более 5 тыс. предприятий с совокупной выручкой 11 трлн рублей и общей численностью сотрудников более 1,5 млн.

Эксперты помогают перестроить внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование, сократить простои на предприятиях.

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Ранее, 25 октября, заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков выразил мнение, что дефицит кадров в России стоит решить с помощью повышения заработных плат путем доступного кредитования предприятий, снижения налоговой нагрузки. Председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков, комментируя предложения депутата, рассказал «Известиям», что рост зарплат будет стимулировать россиян выходить из разных форм занятости в формальный сектор.

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