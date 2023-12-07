В ВТБ спрогнозировали рост рынка рублевых сбережений в 2023 году

По итогам 2023 года портфель рублевых накоплений россиян приблизится к 40 трлн, увеличившись с начала года на 21%. Об этом в рамках 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» 7 декабря заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В банке объяснили высокие годовые темпы роста рублевых сбережений рекордными ставками по вкладам в нацвалюте в IV квартале, а также «охлаждением» спроса на кредиты и накопления в долларах и евро.

«В новых экономических условиях вклады в национальной валюте в целом стали для населения главным инструментом размещения средств, и высокие ставки укрепляют этот тренд. Еще в сентябре мы ожидали, что рынок привлечения вырастет до 40 трлн рублей с учетом всех валют, но уже сейчас очевидно, что он превысит 43 трлн, из которых 40 трлн — это только рубли», — отметил Горшков.

Он подчеркнул, что вложения в нацвалюте стали катализатором клиентской активности в IV квартале, когда ставки по вкладам и накопительным счетам достигают 15–16%, показывая лучшую доходность за последние 1,5 года.

«По нашим прогнозам, ключевая ставка будет держаться на высоком уровне на протяжении большей части 2024 года, что продлит уже привычное «время вкладчика» на нашем рынке», — добавил Горшков.

Отмечается, что в октябре-ноябре розничные клиенты ВТБ открыли в финансовой организации свыше миллиона новых рублевых депозитов и 750 тыс. накопительных счетов, что на 400 тыс. больше, чем в предыдущие два месяца и на 640 тыс. — чем за такой же период 2022-го. В итоге портфель рублевых сбережений физических лиц банка вырос примерно на 430 млрд рублей, а общее число вкладчиков достигло 1,8 млн человек — увеличилось на 39% с начала 2023-го.

Ранее в этот день Горшков сообщил, что сбережения клиентов ВТБ в китайской валюте выросли более чем в два раза с января по ноябрь, до 12,7 млрд юаней (24% от всех валютных накоплений). Показатель значительно превысил долю евро (17%).

4 декабря основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин объяснил, что в случае досрочного закрытия вклада банки не вправе штрафовать клиента и применять к нему санкции. При этом вкладчику могут пересчитать начисленные проценты, добавил он.