Шарль Мишель указал на желание ЕС взаимовыгодных отношений с Китаем

Евросоюз хочет развивать отношения с Китаем (КНР) в стабильном и взаимовыгодном направлении. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в ходе приветственной речи на саммите ЕС и КНР в Пекине. Соответствующая видеозапись появилась на официальной странице председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен в соцсети X (бывш. Twitter).

«Мы (страны ЕС. — Ред.) едины в том, чтобы двигаться по направлению к выстраиванию стабильных и взаимовыгодных отношений с Китаем», — рассказал Мишель.

При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что стороны готовы обсудить методы сбалансирования отношений между ЕС и КНР. Она назвала Китай самым важным экономическим партнером Евросоюза, с которым, однако, существуют некоторые ощутимые дисбалансы и различия, и призвала их устранить.

Ранее в этот же день претендент на пост главы США губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что Белый дом не должен позволить XXI веку стать «веком Китая». По его словам, задача номер один для американской национальной безопасности — «сдержать амбиции Китая».

За день до этого стало известно, что Италия вышла из китайской инициативы «Один пояс — один путь». Рим направил Пекину соответствующую ноту за три дня до официального объявления.

О проведении совместного саммита ЕС и КНР стало известно 11 ноября. Глава Евросовета Шарль Мишель уточнил, что в состав делегации войдет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Европейский совет на протяжении нескольких месяцев готовил общую позицию, которую он будет продвигать от имени ЕС. Несмотря на разногласия, лидер организации подчеркнул, что Европа стремится всячески поддерживать отношения с Китаем.