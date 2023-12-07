Десантис призвал не позволить XXI веку стать «веком Китая»
Претендент на пост президента США губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что Соединенные Штаты не должны позволить XXI веку стать «веком Китая». Об этом он заявил 6 декабря на дебатах претендентов на выдвижение кандидатом от республиканцев на президентских выборах в 2024 году, телеканал NewsNation вел трансляцию.
«Сдержать амбиции Китая –– это задача номер один для нашей национальной безопасности, которую я выполню, и у нас все получится. XXI век должен быть американским веком. Мы не можем позволить ему стать веком Китая», — сообщил Десантис.
Бизнесмен Вивек Рамасвами также участвовавший в дебатах указал назвал США зависимыми от Китая.
«Наша экономическая зависимость от Китая заставляет нас бояться. <...> Мы не можем зависеть от них в сфере фармацевтики, полупроводников и даже в военной области –– наши истребители F-35, которые мы производим в этой стране, зависят от Китая», — сказал он.
Ранее, 19 ноября, 45-й президент США Дональд Трамп указал на растерянность Джо Байдена в ходе встречи с Си Цзиньпином в Калифорнии. Он отметил, что Байден словно не знал, как вести диалог с председателем республики. Двусторонняя встреча Си Цзиньпина и Байдена состоялась 15 ноября на саммите АТЭС.
Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча дает надежду на восстановление «нормального курса». Также стороны договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта, военных и других внешнеполитических вопросах.