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Десантис призвал не позволить XXI веку стать «веком Китая»

Кандидат в президенты США предупредил, что XXI век может стать «веком Китая»
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Фото: REUTERS/Vincent Alban/File Photo
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Претендент на пост президента США губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что Соединенные Штаты не должны позволить XXI веку стать «веком Китая». Об этом он заявил 6 декабря на дебатах претендентов на выдвижение кандидатом от республиканцев на президентских выборах в 2024 году, телеканал NewsNation вел трансляцию.

«Сдержать амбиции Китая –– это задача номер один для нашей национальной безопасности, которую я выполню, и у нас все получится. XXI век должен быть американским веком. Мы не можем позволить ему стать веком Китая», — сообщил Десантис.

Бизнесмен Вивек Рамасвами также участвовавший в дебатах указал назвал США зависимыми от Китая.

«Наша экономическая зависимость от Китая заставляет нас бояться. <...> Мы не можем зависеть от них в сфере фармацевтики, полупроводников и даже в военной области –– наши истребители F-35, которые мы производим в этой стране, зависят от Китая», — сказал он.

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Ранее, 19 ноября, 45-й президент США Дональд Трамп указал на растерянность Джо Байдена в ходе встречи с Си Цзиньпином в Калифорнии. Он отметил, что Байден словно не знал, как вести диалог с председателем республики. Двусторонняя встреча Си Цзиньпина и Байдена состоялась 15 ноября на саммите АТЭС.

Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча дает надежду на восстановление «нормального курса». Также стороны договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта, военных и других внешнеполитических вопросах.

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