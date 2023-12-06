СМИ сообщили о выходе Италии из инициативы Китая «Один пояс — один путь»

Италия вышла из инициативы Китая «Один пояс — один путь», Рим направил Пекину соответствующую ноту три дня назад. Об этом 6 декабря сообщает газета Corriere della Sera.

Как указано в материале, «после нескольких недель конфиденциальных переговоров и некоторых дипломатических недоразумений» Италия направила ноту властям Китая, не сообщая об этом публично.

Газета подчеркнула, что Рим сопроводил решение о выходе из китайской инициативы подтверждением стремления сохранить стратегическое сотрудничество.

Издание также указало, что — Италия единственная страна из G7, которая присоединилась к программе «без больших экономических выгод и со многими нежелательными политическими последствиями».

Еще в конце июля премьер-министр Италии Джорджа Мелони впервые посетила Вашингтон с официальным визитом. Одной из тем переговоров стал выход Рима из китайской инициативы. По словам главреда Covert Action Джереми Кузмарова, одной из основных целей президента США Джо Байдена на той встрече стало подталкивание Мелони к отказу от этой программы КНР.

Соглашение с Пекином подписал бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в 2019 году.

Инициативу создать экономические коридоры в рамках нового «Шелкового пути» нынешний лидер Китая Си Цзиньпин озвучил в первый год своего правления, в 2013 году. Он предложил объединить сухопутный и морской торговые пути, чтобы эффективно и недорого доставлять товары по всему миру — в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу. Всего за эти годы к инициативе присоединилось свыше 150 стран по всему миру.