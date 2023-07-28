Эксперты допустили выход Италии из соглашения с КНР после визита Мелони в Белый дом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 27 июля впервые посетила Вашингтон с официальным визитом. Одной из тем переговоров стал Китай и выход Италии из китайской инициативы «Один пояс — один путь». Эксперты уверены, что теперь этот вопрос практически решен.

Возглавившая осенью 2022 года итальянское правительство Джорджа Мелони стала первой женщиной на посту председателя совета министров, а также первым после Второй мировой войны крайне правым политиком, оказавшимся у власти в Италии, что вызывало обеспокоенность у американского президента Джо Байдена.

Во время правления Джузеппе Конте Рим активно развивал отношения с Пекином, но сейчас Вашингтон на фоне сложных американо-китайских отношений крайне не заинтересован, чтобы тренд продолжался.

Как отметил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан, экономическая, военная и геополитическая мощь КНР рассматривается многими европейскими странами как серьезная проблема. При этом торговые отношения Китая с государствами ЕС должны оставаться на хорошем уровне.

По словам главреда Covert Action Джереми Кузмарова, одна из основных целей Байдена на этих переговорах — подтолкнуть итальянского премьера к отказу от китайской инициативы «Один пояс — один путь», которая, по сути, предусматривает восстановление старого Шелкового пути. Соглашение с Пекином подписал премьер-министр Джузеппе Конте в 2019 году.

«Предшественник Мелони в свое время решил поддержать эту инициативу, в рамках которой Китай оказывает экономическую помощь и пытается стимулировать развитие во многих странах и взаимосвязь с ними. Байден же хотел бы, чтобы Мелони вывела Италию из соглашения и присоединилась к антикитайскому альянсу», — рассказал Кузмаров.

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