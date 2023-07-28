Рим на каникулы: зачем премьер Италии приехала в Вашингтон

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 27 июля впервые оказалась в Вашингтоне с официальным визитом . Перед ней и президентом США Джо Байденом стоял широкий спектр вопросов, однако особняком оказалась тема взаимодействия с Пекином, учитывая противостояние Штатов с КНР . Как подчеркнули в экспертном сообществе, Вашингтон пытается не допустить сближения Италии с Китаем . При этом для Мелони визит в США и сама встреча с Байденом тоже имеет значение. Ведь поездка способна повлиять на ее имидж внутри страны, где ее считают крайне правым политиком , которых не было у власти со Второй мировой войны.

Европейское укрепление

За последнее время заметно участились встречи европейских политиков с главой Соединенных Штатов, причем как в странах Старого света, так и в американской столице. За 2023-й Вашингтон успели посетить, как минимум, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Теперь же настала очередь главы итальянского правительства Джорджи Мелони, которая возглавила страну в октябре прошлого года. Примечательно, что она стала первой женщиной на посту председателя Совета министров, а также первым после Второй мировой войны крайне правым политиком, оказавшимся у власти в Италии, что вызывало обеспокоенность у Джо Байдена .

Джорджа Мелони на саммите G20 Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld

Тем не менее после нескольких встреч на различных саммитах — G20 на Бали в ноябре 2022-го, G7 в Хиросиме в мае и НАТО в Вильнюсе две недели назад — настало время поговорить тет-а-тет.

« Они обсудят наши общие стратегические интересы, включая общую приверженность продолжению поддержки Украины, развитие событий в Северной Африке и более тесную трансатлантическую координацию в отношении КНР », — рассказала 12 июля на пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, добавив, что еще одной темой станет предстоящее председательство Италии в «Большой семерке» в 2024 году.

При этом незадолго до начала переговоров она вновь выделила китайскую тематику встречи.

Как отметил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан, Китай, долгосрочное устойчивое развитие НАТО, а также помощь Киеву — ключевые темы, обсуждаемые многими европейскими лидерами . Вместе с тем, по предположению главного редактора журнала Covert Action Джереми Кузмарова, власти США нервничают из-за снижения своего глобального авторитета и растущей непопулярности поддержки Украины в странах Старого света .

Вашингтон хочет заручиться голосами европейских лидеров несмотря на то, что население устало от конфликта между Москвой и Киевом, который в итоге оказал негативный экономический эффект на Европу.

Выступление премьер-министра Италии Джорджии Мелони в Капитолии США в Вашингтоне Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rod Lamkey

— Так что визит Мелони важен, поскольку администрация Байдена пытается сохранить коалицию государств, оказывающих помощь украинской стороне , — объяснил он «Известиям».

Впрочем, Италия в настоящее время пытается позиционировать себя как надежный союзник США. Это касается, в том числе и подхода Рима к украинской проблеме, подчеркнул итальянский политолог Джузеппе Майелло. Еще в январе в МИД Италии сообщили, что республика предоставила Киеву пять пакетов помощи в сфере обороны на сумму около €1 млрд. Кроме того, по информации СМИ, в городе Сабаудия в столичной области Лацио украинские военные проходили обучение.

Однако визит в Вашингтон и переговоры на высшем уровне важны и для Джорджи Мелони . Она постарается использовать поездку для внутриполитических целей, добавил эксперт.

— Она, по сути, крайне правый политик, и во многом придерживается фашистских взглядов . Тем не менее, встреча с президентом от Демократической партии в какой-то степени улучшает ее имидж. То есть, так Мелони демонстрирует избирателям, что она скорее центрист , — пояснил он «Известиям». — Она прагматичный политик и с помощью поездки в Вашингтон постарается укрепить свою роль.

Китайская проблематика

Несмотря на то, что долгое время заглавной темой для практически всех встреч западных политиков была дальнейшая помощь Киеву, в этот раз, похоже, основное место в повестке займет Китай.

— Экономическая, военная и геополитическая мощь КНР рассматривается многими европейскими странами как серьезная проблема, но в то же время торговые отношения Китая со государствами ЕС должны оставаться на хорошем уровне , — заметил профессор Саид Хан.

По словам главреда Covert Action Джереми Кузмарова, одна из основных целей Джо Байдена на этих переговорах — подтолкнуть итальянского премьера к отказу от китайской инициативы «Один пояс — один путь» , который, по сути, предусматривает восстановление старого Шелкового пути. Соглашение с Пекином подписал премьер-министр Джузеппе Конте в 2019 году.

Си Цзиньпин и Джузеппе Конте прибывают перед подписанием меморандума о взаимопонимании по китайской инициативе «Один пояс, один путь» Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Giulia Morici

— Предшественник Мелони в свое время решил поддержать эту инициативу, в рамках которой Китай оказывает экономическую помощь и пытается стимулировать развитие во многих странах и взаимосвязь с ними. Байден же хотел бы, чтобы Мелони вывела Италию из соглашения и присоединилась к антикитайскому альянсу, — рассказал Кузмаров.

Впрочем, власти в целом уже приняли решение выйти из договора и не продлевать соответствующий меморандум о взаимопонимании , истекающий в конце года, добавил Джузеппе Майелло. Во время правления Конте Рим активно развивал отношения с Пекином, однако сейчас Вашингтон на фоне сложных американо-китайских отношений крайне не заинтересован, чтобы такой тренд продолжался.

США хочет остановить сближение Италии и Китая Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/c40

— Байден хочет убедиться, что это действительно не произойдет, и остановить сближение Италии и Китая, которое наблюдалось ранее. Для Италии это, конечно, не выгодно, особенно учитывая, что США вряд ли могут что-то предложить Риму в плане экономических проектов. Кроме того, непонятно, как на действия Рима отреагирует Пекин , — добавил он.

Однако, похоже, дело действительно идет к выходу из соглашения. В мае в Financial Times со ссылкой на итальянских официальных лиц сообщили, что Рим планирует провести переговоры с Китаем, где расскажет о возможности покинуть проект, но при этом будет стремиться сохранить дружественные отношения с Пекином.