Участковую больницу отремонтировали в Астраханской области

В запаромном поселке Волго-Каспийский Камызякского района Астраханской области завершили капремонт участковой больницы. Об этом сообщает региональный минздрав.

В здании провели полный комплекс строительно-монтажных работ. В частности, подрядчик заменил сети водоснабжения, канализации, смонтировал новые окна и двери, обновил фасад, заменил кровлю, пишет «Астрахань-24».

Входную группу оборудовали пандусом для маломобильных пациентов. Работы по благоустройству прилегающей территории пока продолжаются, их планируется завершить в ближайшее время. Также для больницы приобретена новая мебель.

Учреждение обслуживает население поселка Волго-Каспийский, сел Никольское, Комаровка и Чаган. В общей сложности — более 5 тыс. человек.