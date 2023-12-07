Солнечное затемнение: в России хотят отменить нормы инсоляции в домах

В России планируют отменить требования к уровню освещения жилья естественным светом через окна. Законопроект, делающий необязательным соблюдение нормативов об инсоляции, в ближайшие дни внесут в Госдуму, в его разработке приняли участие все фракции, выяснили «Известия». Правила были разработаны в 1963 году, с тех пор они устарели. Эксперты напоминают, что дефицит солнечного света приводит к депрессии и развитию других заболеваний, но допускают, что частично нормы пересмотреть можно, адаптировав их под текущие реалии. Как изменение правил может повлиять на жильцов — в материале «Известий».

Почему хотят отменить требования к инсоляции

Действующие нормы об инсоляции (облучение солнечными лучами) жилых помещений, которые обязательны при проектировании и строительстве, планируют признать утратившими силу. Такой законопроект разработали представители всех фракций Госдумы, в ближайшие дни его планируют внести в нижнюю палату парламента, рассказал «Известиям» член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

В частности, предлагается внести изменения в 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомились «Известия», говорится, что действующие нормативы инсоляции были разработаны еще в 1963 году и за прошедшие 60 лет не актуализировались по многим параметрам.

Строительные нормы учитывают необходимость инсоляции в том числе потому, что определенный уровень ультрафиолетового излучения оказывает антимикробное действие, отметил основатель и руководитель архитектурного бюро Archinform, профессор Международной академии архитектуры, бывший главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев.

По мнению авторов законопроекта, добиться бактерицидной гигиены можно с помощью современных систем вентиляции, кондиционеров, аэраторов, очистителей воздуха и ультрафиолетовых ламп, а также зеленых технологий. Оборудование этими устройствами «умных домов» поможет решить проблему с болезнетворными микроорганизмами намного эффективнее, чем солнечный свет, лучи которого даже не проникают во всё пространство помещения, следует из пояснительной записки.

Роспотребнадзор раз в несколько лет корректирует эти нормы по некоторым параметрам. В этой службе запрос «Известий» перенаправили в Минстрой. В ведомстве пока не ответили на запрос издания.

Для соблюдения норм инсоляции необходимо оставлять достаточное расстояние между домами. Как рассказал «Известиям» коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев, например, в центральной части России, включая Москву, с 22 апреля по 22 августа нормативная продолжительность освещения жилых помещений солнечными лучами составляет не менее двух часов. Поэтому малоэтажные корпуса должны располагаться как минимум в 15 м друг от друга, среднеэтажные — в 20–25 м, многоэтажные — в 45 м.

— Если игнорировать нормы инсоляции, существует риск появления жилых домов, стоящих слишком близко друг к другу, без доступа дневного света в жилые помещения и с неосвещенными дворами, — полагает управляющий партнер проектной мастерской ITEM Андрей Сафронов. — Требования помогают сохранить человечность в застройке.

Поэтому норма во многом определяет планировочную структуру квартала, которую архитекторы могут реализовать на участке, поскольку здания не должны друг друга затенять, сказал Тимур Абдуллаев. Это одно из последних неоспоренных правил, которое не позволяют сокращать расстояния между стоящими по соседству зданиями: многие другие нормы уже были упрощены, упразднены и девальвированы под давлением строительного лобби, отметил он.

— За ним действительно не стоит никакой целесообразности с точки зрения качества и комфорта жизни, — считает он.

С другой стороны, многие строительные нормативы, правила и ГОСТы уже действительно устарели, считает архитектор-девелопер, основатель бюро Stankevich.design и архитектурного бренда DOMKO Сергей Станкевич.

— Постепенно меняются и градостроительные нормы, уплотняется застройка, увеличивается высотность, — сказал он. — Поэтому часто нормы инсоляции вступают в противоречие с этим трендом, и их в проекте приходится обходить, это влияет на скорость, усложняет работу, а следовательно, происходит увеличение стоимости строительства.

Вопрос по изменениям этих норм давно витает в воздухе, и с регулярностью в год–два его поднимают различные специалисты и участники рынка, напомнила глава аналитического бюро M-int Анна Мамаева. Их отмена может способствовать появлению новаторских и нестандартных архитектурных решений, обогащающих городской пейзаж. Также может появиться больше вариантов планировок и дизайнов жилых комплексов.

— Во многих странах нормы инсоляции весьма гибкие и распространяются только на ограниченные регионы Крайнего Севера, — заявила директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина. — Поэтому их пересмотр и адаптивность уже давно назрели, — полагает она.

Как изменение правил может отразиться на жильцах

В то же время недобросовестные девелоперы могут воспользоваться послаблениями для осуществления уплотнительной застройки, увеличению доли малогабаритных квартир и так далее, полагает Анна Мамаева. По ее словам, застройщики сейчас стремятся создавать проекты с комфортной жилой средой. Но обычно это касается новостроек высокого класса, в массовом же сегменте по-прежнему одно из ключевых значений — конечная цена.

— Времена, когда бизнес хаотично штамповал свой продукт, уже давно миновали, тем более в Москве с ее огромным уровнем конкуренции за потребителя между игроками, — сказала глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева. — Покупатели стали гораздо более насмотрены и разборчивы в целом.

Часть застройщиков уже давно игнорируют требования по шумоизоляции, что хорошо известно жителям новостроек, считает аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

— Дальше захотят уменьшить высоту потолков в квартирах с нынешних 2,7 м, затем будут кухни без окон делать, — предположил он. — Но санитарно-гигиенические требования к жилым помещениям появились не просто так, и не важно, что это было полвека назад. Требования по солнечному освещению в многоквартирных домах должны остаться обязательными, если жилые здания им не соответствуют, то их нужно признавать апартаментами.

Оптимальным решением может стать не полная отмена норм инсоляции, а их адаптация под текущие реалии, считает первый вице-президент GloraX Александр Андрианов. К вопросу изменения таких требований стоит подходить с особым вниманием, либерализация правил не должна привести к тому, чтобы снизилось качество жизни людей, приобретающих новостройки, подчеркнул он.

Согласно санитарным нормам и правилам, продолжительность инсоляции в помещении — не менее двух часов в день, сказал «Известиям» врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

— Ее дефицит может привести к проблемам со здоровьем. Без действия солнечных лучей в организме не будут вырабатываться витамин D, гормоны серотонин и мелатонин, — рассказал он. — Кроме того, нехватка света со временем приведет к упадку настроения, снижению продуктивности, обострению хронических заболеваний, более быстрому старению организма.

А в сети клиник «Медси» напомнили, что прямое влияние солнечного света убивает микобактерии туберкулеза. Недостаточный уровень инсоляции может стать причиной рахита и остеопороза.

Научно доказано, что светотерапия может помочь в борьбе с депрессией, добавила врач-терапевт Юлия Миронова. Еще одно полезное свойство солнечного света — воздействие на циркадные ритмы человека через мелатонин, гормон, регулирующий циклы сна и бодрствования. Недостаточное воздействие солнца может стать одним из триггеров развития бессонницы и сезонного аффективного расстройства.