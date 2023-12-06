В парламенте Франции заявили о недобросовестной конкуренции со стороны Украины

Украинские поставки яиц и яичных продуктов создают условия для недобросовестной конкуренции в отношении французских производителей. Об этом член парламента Франции Элен Лапорт заявила в своем обращении к министру сельского хозяйства страны Марку Фено.

По словам парламентария, это происходит из-за отсутствия таможенных пошлин.

«Принятые 30 мая 2022 года в условиях коллапса украинского продовольственного рынка (...) временные меры по либерализации торговли между Европейским союзом и Украиной предусматривали полную приостановку таможенных пошлин на различные украинские сельскохозяйственные товары», — цитирует Lenta.Ru обращение депутата.

Она напомнила, что соответствующие меры были продлены в отношении яиц и мяса птицы, поставляемых с Украины. Лапорт подчеркнула, что власти продлили эти меры, даже «несмотря на то, что украинское производство яиц вернулось к уровню 2021 года».

«В марте 2023 года цена украинских яиц в скорлупе была на 48,5% ниже, чем у их аналогов, произведенных в Евросоюзе, при этом разница составила 42,1% для жидких яичных продуктов и 27,5% для сухих яичных продуктов, так что в отсутствие таможенных пошлин украинские яйца и яичная продукция составляют серьезную несбалансированную конкуренцию французской продукции», — заявила Лапорт.

Депутат указала на низкое качество украинской яичной продукции. По ее мнению, сложившаяся ситуация несправедлива по отношению к французским производителям.

Лапорт призвала Фено прекратить эти исключительные меры, которые наносят серьезный ущерб французским производителям яиц.

Ранее, 27 октября, член Европарламента от Италии Изабелла Адинолфи заявила, что импорт яиц и курятины низкого качества в Евросоюз с Украины привел к тому, что европейские аграрии оказались в критической ситуации.

До этого, 5 октября, член парламента Франции Николя Мейзонне заявил о негативном влиянии поставок украинской курятины на агропромышленный сектор страны. Письмо с соответствующим обращением он направил правительству Франции, сообщает телеканал «360». Мейзонне призвал правительство Франции к принятию мер для устранения конкуренции, «жертвой которой является французский сектор птицеводства».