Роскачество выявило наличие нитратов и запрещенных пестицидов в овощах из российских теплиц. Об этом сообщили «Известиям» в Российской системе качества 7 декабря.

Специалисты закупили овощи в 11 российских теплицах и в совокупности исследовали 27 продуктов. В исследование попали огурцы, томаты, грибы и зелень из семи российских регионов.

«Серьезное превышение по допустимому содержанию нитратов было выявлено лишь в одном продукте — огурцах-корнишонах от ООО «ТД «Мое лето», Калужская область. Норма была превышена более чем в два раза. В остальных овощах выявлено незначительное количество нитратов в пределах допустимых значений», — уточнили эксперты.

Пестициды и их следы были обнаружены в 15 овощах. В некоторых образцах содержалось сразу несколько видов пестицидов, а в одном продукте их оказалось 12.

«В огурцах корнишонах от ООО ТД «Мое лето» (Калужская область) выявлено 0,316 мг/кг ацетамиприда. По СанПин допустимая концентрация ацетамиприда составляет 0,3 мг/кг. С учетом погрешности в измерениях огурцы укладываются в норму», — рассказали специалисты.

В томатах торговой марки «Эко-культура» от ООО «Овощи Ставрополья» эксперты обнаружили рекордное количество следов пестицидов, а также несколько запрещенных пестицидов: лямбда-цигалотрин, диурон, диметоат и хлорталонил, тау-флувалинат и эпоксиконазол.

Кроме того, оказалось, что в томатах сорта максимато от ООО «Рязанские овощи» содержится клотианидин, зарегистрированный только для открытого грунта, то есть он не должен применяться для тепличных томатов.

В огурцах «ИП Ганбарчаев» обнаружили клотианидин и додеморф, применение препаратов на основе которого не разрешено. В шампиньонах и шампиньонах королевских от ООО «Мастер Гриб» содержится метрафенон — применение препаратов на его основе разрешено только в посевах пшеницы и посадках винограда. В томатах первого сорта ЗАО «Матвеевское» обнаружен флоникамид, который не разрешен для применения на томатах, а в огурцах— хлорфенапир, которым нельзя их обрабатывать. При этом в огурцах от ООО «Луховицкие Овощи» выявлены запрещенные для использования на этой культуре пропамокарб и ципродинил.

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Ольга Багрянцева рассказала, что на 100% действенных способов избавиться от нежелательных веществ нет.

«В некоторых случаях помогают тщательное мытье овощей, замачивание и температурная обработка — жарка, варка, тушение. Но стоит понимать, что не все гербициды разрушаются при «кулинарных» температурах. Чистка овощей и фруктов, варка и другие виды их переработки при приготовлении пищи значительным образом снижают уровень содержания в них нитратов и пестицидов. Помните, что выше всего концентрация нитратов и пестицидов в кожуре. Хоть она содержит в себе много полезных веществ, если у вас есть опасение, что в овощах содержится много нежелательных веществ, — снимайте кожицу», — посоветовала Багрянцева.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что Роскачество исследовало продаваемые в РФ пельмени. Эксперты выявили кишечную палочку, патогенные бактерии (листерии, сальмонеллы), а также некоторые ингредиенты, не заявленные на маркировке продукции (соевый белок, перемолотые кости и др.).