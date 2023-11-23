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Роскачество обнаружило патогенные бактерии в пельменях

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Роскачество исследовало продаваемые в РФ пельмени и выявило кишечную палочку, патогенные бактерии (листерии, сальмонеллы), а также некоторые ингредиенты, не заявленные на маркировке (соевый белок, перемолотые кости и др.). Об этом сообщили в Российской системе качества 23 ноября.

Уточняется, что продукция 20 лидирующих в рейтингах торговых марок (ТМ) проверялась по 587 показателям безопасности и качества.

Специалисты обнаружили в пельменях «Горячая штучка» повышенные количества микроорганизмов, в продукции «Останкинские традиционные», «Стародворье», «Ложкаревъ» — кишечную палочку, а в торговых марках «Зеленая линия» и «Чернышихинские пельмени» — всё сразу.

«В некоторых пельменях эксперты выявили патогенные бактерии: в продукции «ВкусВилл» обнаружены листерии, а в продукции ТМ «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория», «Тураково» нашли сальмонеллы», — отметили в Роскачестве.

Кроме того, в товарах марок «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar были выявлены частицы костной ткани. По мнению исследователей, они могли попасть в фарш из-за использования мяса механической обвалки.

Соевый белок нашли в пельменях «Тураково», мясо птицы — у товара под брендом «Ашан», мясо птицы механической обвалки — «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково», Caesar. Кроме того, некоторые производители не обозначили в составе крахмал, коллагеновый животный белок, клетчатку, пищевые добавки каррагинан и камедь рожкового дерева.

«Все производители проинформировали Роскачество о принятии в работу результатов исследования, а торговые сети провели претензионную работу с поставщиками», — отмечается в сообщении.

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Ранее, 2 ноября, сообщалось, что в преддверии новогодних праздников специалисты Российской системы качества провели исследование 22 торговых марок шпротов в масле массового сегмента. В результате они выявили нарушения, обнаружили фальсификат.

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