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Врач назвала главную сложность в лечении микоплазменной инфекции

Врач Шуппо: главная сложность лечении микоплазмы — ее устойчивость к антибиотикам
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Микоплазменная инфекция отличается от бактерий и вирусов тем, что не имеет клеточной стенки в мембранах и легко проникает внутрь клеток, становясь внутриклеточным организмом и приобретая устойчивость к антибиотикам. В этом заключается главная сложность лечения инфекции, рассказала «Известиям» 6 декабря научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

«Кроме того, микоплазма становится внутриклеточным паразитом и может долгие годы жить в организме, периодически давая обострения», — добавила врач.

При этом она отметила, что это давно известная инфекция, которая не является бактерией или вирусом и периодически циркулирует в среде. Вспышки возникают и в основном приходятся на межсезонье — период, когда люди имеют ослабленный адаптационный механизм и наиболее подвержены внешнему воздействию.

Сейчас, по словам врача, необходимо делать акцент на гигиену, укрепление иммунитета и налаживание сна. Благодаря этому организм будет более устойчив к этому и другим возбудителям заболеваний.

«Дети более подвержены микоплазменной инфекции просто потому, что пока не встречались с ней. Она может «поселиться» в организме, но сильный организм будет подавлять ее, не выдавая клинической картины. А при ослабленном организме возможны бронхолегочные осложнения», — подчеркнула Шуппо.

В свою очередь, врач-терапевт медтехкомпании «Доктор Рядом» Евгений Гвоздик рассказал, что микоплазменная инфекция — это инфекция, вызываемая бактерией Мycoplasma pneumoniae.

«Ее особенность в том, что она вызывает атипичную пневмонию, которая может протекать с развитием опасных для жизни осложнений. Патоген попадает в организм через дыхательные пути, поражает трахею, бронхи и легочную ткань», — отметил врач.

Как таковых характерных клинических симптомов, по его словам, данная инфекция не имеет. Как правило, диагностируется сухой кашель с небольшим количеством мокроты, возможно повышение температуры свыше 37,5 градуса, головные боли. В зоне риска находятся дети, молодые люди до 35 лет, а также люди старше 60, добавил специалист.

«Заразность у Мycoplasma pneumoniae ниже, чем, например, у гриппа или коронавируса. Риск заражения усиливается при тесном и продолжительном контакте с больным человеком. Именно поэтому инфекция часто вспыхивает в организованных коллективах или общественных плохо проветриваемых помещениях», — подытожил Гвоздик.

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Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Отмечалось, что ведомство контролирует эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом пневмонии в Китае.

22 ноября во Всемирной организации здравоохранения сообщили о появлении кластеров пневмонии в детских больницах Пекина, Ляонина и других мест Китая. По ее данным, симптомы указывают на микоплазменную пневмонию. Позже, 2 декабря, в Италии зафиксировали первые случаи пневмонии Mycoplasma pneumoniae, а 1 декабря о случаях заболевания микоплазменной пневмонией сообщили в Германии.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что вспышки микоплазменной пневмонии в КНР не рассматриваются как имеющее пандемический потенциал заболевание. Она указала, что на данный момент неясно, обладают ли заболевшие «иммунологической наивностью», поскольку они не подвергались воздействию циркулирующих вирусов и бактерий.

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