Посол Украины озвучила причину отказа Зеленского от выступления в сенате США

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что президент страны Владимир Зеленский отменил выступление на закрытом брифинге сената США, из-за того что сенаторы якобы планировали обсуждать внутренние вопросы своей страны. Слова Маркаровой в среду, 6 декабря, передает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что Зеленский 5 декабря должен был обратиться по видеосвязи к американским сенаторам во время закрытого брифинга с просьбой одобрить финансовую помощь киевскому режиму.

По словам Маркаровой, в тот день верхняя палата конгресса США планировала провести сразу несколько внутренних закрытых брифингов, на одном из которых и должен был выступить президент Украины.

«Именно потому что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и вопросы внутренние, поэтому мы сегодня не принимали участие», — заявила посол.

Однако ранее в этот день депутат украинского парламента Александра Устинова заявила, что Зеленский отказался от участия в брифинге якобы по ряду причин, в том числе из-за ожидаемого провала голосования по новому пакету помощи Украине и Израилю.

Обращение Зеленского к американским сенаторам должно было стать очередной попыткой администрации президента США Джо Байдена добиться от конгресса одобрения запроса Белого дома на выделение $106 млрд для Украины, Израиля и других нужд в сфере безопасности, при этом Киеву из этой суммы планируется передать $61 млрд. Однако лидер демократического большинства в сенате конгресса США Чак Шумер 5 декабря сообщил, что президент Украины в последний момент отменил запланированное по ВКС выступление.

В этот же день руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у республики без одобрения помощи американским конгрессом существует «большой риск» потерпеть поражение в конфликте. Он отметил, что если Соединенные Штаты решат отложить перевод очередной суммы денег, то ситуация Украины в конфликте не поменяется.

Также 5 декабря политический обозреватель CNN Стивен Коллинсон отметил, что безуспешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставило под вопрос дальнейшее финансирование страны со стороны США, поскольку на оказание помощи Украине направляются миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.