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В Свердловской области произошел рост заболеваемости коклюшем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Свердловской области выявлен рост заболеваемости коклюшем. Об этом 6 декабря сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

«Показатель заболеваемости за 10 месяцев 2023 года достиг 26,6 на 100 тыс. населения, что в 3,6 раза выше показателя заболеваемости среднего многолетнего уровня доковидного периода» (2015–2019 гг.)», — сообщило ведомство на своем сайте.

В качестве причин управление выделило цикличность эпидемического процесса, при котором раз в три-четыре года наблюдается рост количества заболевших и снятие ограничительных мероприятий, введенных в период пандемии COVID-19.

«Активному выявлению заболевших способствуют и высокая настороженность медицинских работников, широкая доступность применения метода ПЦР и лабораторное обследование всех контактных лиц в очаге независимо от наличия клинических признаков коклюша», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что для снижения риска заболевания коклюшем необходимо соблюдать меры неспецифической профилактики — проветривать помещения, использовать рециркуляторы для дезинфекции воздуха, проводить влажную уборку с использованием дезинфектантов.

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Ранее, 21 ноября, в Минздраве сообщили, что мультивалентные препараты для вакцинации от коклюша доступны во всех российских регионах. Согласно данным маркировки, остатки лекарства составляют свыше 3,7 млн доз.

Также в этот день врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что коклюш вызывает бактерия Борде-Жангу, или Bordetella pertussis. Она передается, когда заболевший человек кашляет или чихает, то есть воздушно-капельным путем. Заболевание лечат антибиотиками, при этом процесс восстановления может растянуться на несколько недель и даже месяцев, предупредила она.

17 ноября стало известно, что в Томской области зафиксировали увеличение заболеваемости коклюшем. В октябре им заразились почти 90 жителей. Большинство — это дети. 7 ноября сообщалось, что в 2023 году заболеваемость коклюшем в Татарстане увеличилась в 43,4 раза. За восемь месяцев к врачам обратились 217 человек.

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