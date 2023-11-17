Подъем заболеваемости коклюшем зафиксирован в Томской области

В Томской области зафиксировали увеличение заболеваемости коклюшем. В октябре им заразились почти 90 жителей. Большинство — это дети.

РИА «Томск» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора отмечает, что подъем заболеваемости носит циклический характер и повторяется раз в четыре года.

Так, в регионе за 10 месяцев зарегистрировано 164 случая заболевания, а за весь прошлый год — всего два. В основном коклюш регистрируется в Томске. Единичные случаи выявлены в Асиновском, Шегарском и Томском районах.

Этому, в частности, способствуют несоблюдение сроков вакцинации и ревакцинации, несвоевременная диагностика, отсутствие обследования кашляющих детей, а также несвоевременная лабораторная диагностика, полагают санитарные власти.

Ранее, 7 ноября, сообщалось, что в 2023 году заболеваемость коклюшем в Татарстане увеличилась в 43,4 раза. За восемь месяцев к врачам обратились 217 человек.